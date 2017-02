Die Gewichtheber des 1. AC Weiden lassen in der Bayernliga nicht locker. Dachau war chancenlos.

Mit einer Mannschaftsleistung von 401,4 Punkten hat der 1. AC Weiden am Samstag wieder einmal eine tolle Leistung erbracht und sich beim Heimkampf gegen den KSC Attila Dachau (303,6) die drei Punkte gesichert.Einen spannenden Wettkampf lieferten sich die beiden Mannschaften am achten Wettkampftag der Bayernligasaison 2016/17 in der Max-Reger-Schule. Über 75 Sportbegeisterte feuerten die Schwerathleten beider Mannschaften an, die den Wettkampf von Anfang bis Ende zu einem tollen Erlebnis machten. Dazu trugen nicht die hohen Lasten bei, die jeder Heber zur Hochstrecke brachte. Auch der Ehrgeiz, der von den Weidenern zur Schau getragen wurde, war beeindruckend. So konnte Christopher Bär mit sechs gültigen Versuchen durch den Wettkampf gehen und tolle 52 Relativpunkte zum Mannschaftsergebnis beitragen. Auch Kerstin Schemmel war wieder stark und konnte ihren Punkterekord von 82 Punkten einstellen.Martin Riedl lieferte einen fehlerfreien Wettkampf mit 90 kg im Reißen und 108 kg im Stoßen ab. Roman Schemmel konnte mit 93 kg im Reißen und 120 kg im Stoßen sein selbst gestecktes Ziel nicht erreichen, erzielte aber trotzdem gute 41,4 Relativpunkte.Besonders spannend zu verfolgen war auch wieder der vereinsinterne Kampf zwischen Alexander Sommer und Alexander Narr, die um die beste Einzelleistung der Veranstaltung kämpften. Sommer konnte mit Lasten bis zu 122 kg im Stoßen hervorragende Leistungen erbringen und 85 Punkte erreichen, sein Vereinskollege Narr konnte ihm mit 86 Punkten, nur einem Punkt mehr, schlussendlich aber den Rang ablaufen.