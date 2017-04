24 Schwimmer der Jahrgänge 2005 bis 2008 starteten bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften im Auerbacher Schwimmbad. Adriana Korda und Jonas Gießübl vom SV Weiden waren besonders erfolgreich.

Korda gewann in absoluter Bestform fünf Bezirksjahrgangsmeistertiteln. Zudem stellte sie noch vier neue persönliche Bestzeiten auf, unter anderem über 200 Meter Brust (3:27,43 Minuten) und 100 Meter Freistil (1:22,75 Minuten). Fast genauso erfolgreich war der zwei Jahre ältere Jonas Gießübl, der sich vier Jahrgangstitel erschwamm. Sowohl über seine Paradestrecke, 100 Meter Brust, die er in hervorragenden 1:27,75 Minuten absolvierte, als auch über drei weitere Strecken konnte ihm keiner das Wasser reichen.Mit sich zufrieden sein konnte auch Jonas Wirth, der sich zweimal die Goldmedaille sicherte. Er stellte über die sehr anspruchsvollen 100 Meter Schmetterling in 1:41,22 Minuten sein ganzes Können unter Beweis. Dasselbe tat ihm Amelie Frisch nach. Frisch bewältigte 100 Meter Brust in 1:42,79 Minuten was nicht nur eine neue persönliche Bestzeit bedeutete, sondern gleichzeitig auch den ersten Podestplatz.Mit einem oder mehreren Podestplätzen konnten auch Elias Drechsler, Vincent Frisch, Felix Meißner, Niclaas Pickert, Julian Schaller, Sophia Grace Storm, Nadja Valeja und Marlene Wutz zufrieden die Heimreise antreten. Unter diesen waren besonders Wutz und Meißner die großen Abräumer. Wutz sicherte sich mit ihrer sehr guten konstanten Leistung vier zweite Plätze. Aber auch Meißner erschwamm sich insgesamt drei Podestplätze.Zu dem ohne hin sehr guten Mannschaftsergebnis trugen außerdem auch Sienna Baumgartner, Paul Güll, Johannes Pirk, Luis Riedl, Maya Schaller, Anna Schwöd, Anna Soto, Teresa Stemmer, Völkl Alina und Völkl Luisa ihren Teil bei.