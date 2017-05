Beim 5. Arzberger Sommerschwimmfest machten viele junge Weidener Schwimmer mit ihren Podestplätzen deutlich, dass ihnen so schnell keiner das Wasser reichen kann.

Mit zu den erfolgreichsten Schwimmern des gesamten Wettkampfs zählten Adrian Reichel, Jonas Gießübl, Simon Breinbauer, Leonie Moßner, Adriana Korda und Sophia Grace Storm. Sie beendeten ihre Wettkämpfe ausschließlich mit ersten Plätzen. Reichel, der als ältester Schwimmer des SV Weiden an den Start ging, schlug über die Sprintdisziplin 50 Meter Freistil in 26,68 Sekunden als Erster an. Das gleiche gelang Gießübl über die doppelte Distanz in 1:12,43 Minuten. Auch Korda absolvierte die anspruchsvollen 200 Meter Lagen in 3:13,96 Minuten als Erste ihres Jahrgangs. Breinbauer sicherte sich mit 28,86 Sekunden über 50 Meter Freistil den obersten Podestplatz. Unschlagbar schien auch Moßner, die zum Beispiel über 200 Meter Lagen (2:13,15 Minuten) siegte. Das gelang auch Grace Storm über 100 Meter Freistil (1:45,05 Minuten). Einzelne Podestplätze konnte sich nahezu jeder Schwimmer sichern, was die starke Form der Weidener Schwimmer bestätigte.Großen Respekt verdient sich die jüngste Schwimmerin des SV Weiden, Franziska Lehner, die sich sowohl über 100 Meter Freistil (2:12,23 Minuten), als auch über die halbe Distanz, 50 Meter Freistil (58,90 Sekunden) die Goldmedaille abholen durfte. Ähnliches erreichte Lennard Thieme über 50 Meter Brust in 1:00,72 Minuten mit dem zweiten Podestplatz.Ebenfalls auf sich aufmerksam machen konnte Marlene Wutz, die sich mit konstanten Leistungen viermal den zweiten Podestplatz erschwamm. Die 35,08 Sekunden über 50 Meter Freistil bedeuteten nicht nur Platz zwei, sondern gleichzeitig eine neue persönliche Bestzeit. Mindestens genauso erfolgreich war die gleichaltrige Amelie Frisch, die die langen 200 Meter Brust in 3:42,65 Minuten absolvierte und damit Platz eins belegte.Mit zahlreichen weiteren Podestplatzierungen und Top-Ten-Platzierungen trugen außerdem viele andere Schwimmer der insgesamt 54 Aktiven zum fantastischen Mannschaftsergebnis bei.