(adj) Wie gut sie noch auf der Kegelbahn sind, bewiesen die Senioren bei den Bezirksmeisterschaften im Kegeln. Während bei den Herren die Weidener alle drei Titel absahnten, hielten sich die Regensburger bei den Frauen schadlos.

Insgesamt 74 aktive Senioren waren in der Max-Reger-Halle am Start. In den Klassen A (Ü 50), B (Ü60) und C (Ü70) bewiesen sie, dass sie den jüngeren Sportlern in nichts nachstehen.Ein Kopf an Kopf-Rennen lieferten sich die A-Senioren. Mit 1104 Kegel (Vorlauf 565) sicherte sich Stefan Schmucker (GH SpVgg Weiden) mit 1104 den ersten Platz. Zweiter wurde Klaus Vollberger (TSV Schwandorf) mit 1109 ( 573) vor Erich Huber (Kehlheim) mit 1197 ( 568). Den vierten Startplatz bei den bayerischen Meisterschaften sicherte sich Manfred Kirschner (TSV Kümmersbruck) mit 1086 Holz.Hugo Wild (An Waidhaus) ist mit 1111 Kegel ( 563) der Titelträger bei den B-Senioren. Zweiter wurde Manfred Ziegler (SC Luhe-Wildenau) mit 1100 Kegel ( 552). Den Bronzerang erkegelte sich Karl Berger (SKK Raindorf) mit 1057 (547). Alle drei schafften die Qualifikation zur "Bayerischen. Ein Duo aus Weiden war auch bei den C-Senioren Spitze. Mit 1085 ( 586) gewann Willi Keller (1.SCK Altenstadt) den Titel. Er sicherte sich auch den Startplatz bei der bayerischen Meisterschaft. Mit 1070 Holz (544) setzte sich Horst Wirnitzer (GH SpVgg Weiden) im Kampf um den Silberrang durch. Bronze gewann Horst Schmid (DJK Nord Regensburg) mit 1064 Kegel (556).Der Titel bei den A-Seniorinnen ging an Sabine Langner (BSC Regensburg) mit 1030 Kegel. Martina Rauch (SC Luhe-Wildenau) gewann mit 1015 ( 503) Silber. Den Bronzeplatz erspielte sich Irmgard Zapf (ASV Fronberg) mit 1012 Holz.Am beständigsten an den zwei Tagen bei den B-Seniorinnen präsentierte sich Elfriede Koller (SWC Regensburg). Sie gewann mit 966 Holz. vor Bernadette Pfeiffer(ASV Fronberg/963) und Gisela Hegebart (Germania Weiden/955). Siegerin bei den C-Juniorinnen wurde Ingeborg Pronold (SWC Regensburg/955.Die bayerischen Meisterschaften für die Senioren werden am 5. und 6. Mai in Moosburg. Die Seniorinnen gehen in Hirschau auf die Bahnen.