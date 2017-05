Jubel beim TSV Pleystein: Der Tabellenzwölfte der Kreisklasse Ost hat den Klassenerhalt geschafft - auch dank eines Teufelskerls zwischen den Pfosten.

Fehlpässe en masse

Giehl gigantisch

Rothenstadt. Lange Zeit hatte Josef Giehl im Pleysteiner Kasten rein gar nichts zu tun. Manchmal ein Abschlag oder bisweilen ein Zuwurf auf einen Mitspieler, das war's. Die Stürmer der SG Hirschau/Ehenfeld prüften den TSV-Keeper über die komplette Spielzeit plus Verlängerung kein einziges Mal ernsthaft. Nach torlosen 120 Minuten avancierte Giehl aber dann auf dem Sportgelände des VfB Rothenstadt zum Helden. Der Goalie hielt drei Schüsse der Hirschauer vom Punkt und bescherte seinen Farben den viel umjubelten Ligaverbleib. Die SG Ehenfeld hat noch eine zweite Chance auf den Aufstieg. Am Sonntag, 28. Mai, trifft der Tabellenzweite der A-Klasse Süd auf den Vizemeister der A-West, die SpVgg Neustadt/Kulm.Es war ein schwacher Kick, den beide Mannschaften den rund 385 zahlenden Zuschauern boten. Zusammenhängende Spielzüge waren meist Fehlanzeige, Fehlpässe dagegen an der Tagesordnung. Die erste Halbzeit bot keine einzige echte Torchance, auch wenn die Pleysteiner über die etwas bessere Spielanlage verfügten.Nach dem Wechsel zeigte sich der Kreisklassist etwas dominanter und erarbeitete sich optische Vorteile. Zählbares gegen eine in der Defensive zwar sattelfeste, nach vorne aber völlig harmlose Spielgemeinschaft sprang aber nicht heraus. Die Zahl der Torchancen blieb extrem übersichtlich. Nach gut einer Stunde tauchte Rene Gall alleine vor dem Hirschauer Gehäuse auf, er zog das Leder jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. In der Verlängerung rettete der ebenfalls starke SG-Torwart Alexander Köck zunächst gegen einen heranstürmenden Pleysteiner Angreifer (100.).Drei Minuten vor Ende scheiterte erneut Gall aus sieben Metern völlig freistehend an Köck. Im Elfmeterschießen wähnte der A-Klassist sich bereits auf der Siegerstraße, als der erste Pleysteiner Schütze scheiterte.Dann aber folgte der große Auftritt von Josef Giehl. Der junge Torhüter tauchte dreimal nach links unten und fischte ebenso oft die Kugel aus dem Eck.Statistik(SG) Ehenfeld II - TSV Pleystein n. E. 1:3 (0:0)Tore: Elfmeterschießen: Für Pleystein trafen Patrick Klotz, Dominik Namberger und Patrik Schneider, für Hirschau/Ehenfeld Leopold Heckmann - SR: Klaus Seidel (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 385 in Rothenstadt