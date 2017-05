23 Jahre jung, 180 Zentimeter groß, Innenverteidiger oder Spieler im defensiven Mittelfeld: Das ist Florian Rupprecht aus Waldershof, der in der kommenden Saison die Fußballschuhe für die SpVgg SV Weiden schnüren wird. "Flo ist einer dieser Spielertypen, die wir suchen: jung, talentiert, aus der Region und schon mit jeder Menge Erfahrung aus seiner Zeit in Hof", sagte Jugendkoordinator Rainer Fachtan, der den Kontakt für den Verein herstellte.

Rupprecht absolvierte in der Hofer Aufstiegssaison 32 Spiele und stand auch in der Regionalliga 20 Mal auf dem Platz. "Er hat überwiegend als Innenverteidiger gespielt, ist aber ein gelernter Sechser", sagte Fachtan weiter. "Ich kenne einige Spieler bei der SpVgg und war nach den Gesprächen mit Herrn Fachtan und Herrn Kaufmann sofort begeistert von dem, was ich gehört habe. Ich glaube, dass hier mittelfristig etwas Tolles entstehen kann", sagte der 23-Jährige.Rupprecht war von 2010-2012 bereits in der Jugend bei der SpVgg SV Weiden, wechselte dann für zwei Spielzeiten zum SSV Jahn Regensburg, ehe es zur Saison 2013/2014 nach Hof ging. Rupprecht soll mit Graf und Scherm, die sich aus Jugendzeiten gut kennen, mittelfristig zu Führungsspielern heranreifen und die junge Mannschaft stabilisieren.