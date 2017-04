Vier Spieltage stehen noch auf der Agenda der Bayernliga Nord. Dabei soll es für die SpVgg SV Weiden auch bleiben. Dem großen Ziel, die Relegationsplätze zu verlassen, ist die Koller-Elf am Dienstag durch den 2:0-Erfolg im Oberpfalzderby gegen den FC Amberg einen Schritt näher gekommen.

Blick zur Süd-Konkurrenz

Wir dürfen aber nicht abheben, sondern wollen hochkonzentriert die heutige Aufgabe angehen. SpVgg-SV-Trainer Franz Koller nach dem Derbysieg

Nach vielen Wochen auf den gefährdeten Plätzen stehen die Schwarz-Blauen endlich wieder über dem Strich. Am heutigen Samstagnachmittag bietet sich um 16 Uhr im Sparda-Bank-Stadion gegen den SV Viktoria Aschaffenburg die Gelegenheit, den positiven Trend von vier unbesiegten Spielen in Serie zu bestätigen und den Abstand auf die Konkurrenten zu vergrößern. "Der Derby-Erfolg tut natürlich gut. Für unser Punktekonto, als auch für unser Selbstvertrauen war der Sieg sehr wichtig. Wir dürfen aber nicht abheben, sondern wollen hochkonzentriert die heutige Aufgabe angehen", freut sich Trainer Franz Koller über den Sieg.Dieser war umso wichtiger, da auch die direkten Konkurrenten SpVgg Ansbach (2:1 gegen VfB Eichstätt) und DJK Don Bosco Bamberg (3:0 beim VfL Frohnlach) ihre Nachholbegegnungen gewannen. "Wir haben weiter nichts zu verschenken. Wir wollen unsere kleine Serie fortsetzen, auch wenn das heute natürlich enorm schwer wird", appelliert Koller daran, die Konzentration weiter hochzuhalten. Dabei blickt der Weidener Übungsleiter auch mit einem Auge auf die Bayernliga Süd. Der beste Tabellenvierzehnte der beiden Staffeln bleibt direkt in der Liga. Der Vorsprung auf den SSV Jahn Regensburg II (30 Punkte), der diesen Platz aktuell inne hat, scheint komfortabel. "Jeder Punkt, den wir noch holen, wird in der Endabrechnung wichtig sein", rechnet Koller. Mit der Viktoria aus Aschaffenburg taucht heute ein Aufstiegskandidat in Weiden auf. Die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und kurz davor, den letztjährigen Abstieg aus der Regionalliga Bayern zu korrigieren. Erst am Ostermontag ging mit der 2:0-Einbuße beim VfB Eichstätt eine beispiellose Serie von 13 Spielen ohne Niederlage zu Ende. Der Trumpf der Unterfranken ist ohne Frage die Torproduktion. Mit 76 Treffern ist die Offensive unantastbar, was die SpVgg SV bei der 0:5-Niederlage im Hinspiel schmerzvoll erkennen musste. Mit Björn Schnitzer (22 Saisontore) trägt der beste Torjäger der Liga das Aschaffenburger Trikot. Umso bitterer ist es für Koller, dass mit Andreas Wendl nach seiner Roten Karte gegen Amberg der Abwehrchef für zwei Spiele pausieren muss. Koller lässt sich nicht in die Karten blicken, wer den Platz in der Innenverteidigung einnehmen wird und deutet "eine vielleicht überraschende Lösung" an.Ibrahim Devrilen kehrt zurück, aber mit Thomas Schneider und Thomas Wildenauer mussten zwei Akteure angeschlagen pausieren. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Sicher fehlt der bis zum Saisonende beruflich verhinderte Marco Kießling.