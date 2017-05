Gemischte Gefühle herrschen bei der SpVgg SV Weiden. Zum einen ist der Punktgewinn nach dem torlosen Remis gegen den Aufstiegskandidaten SV Viktoria Aschaffenburg wichtig. Zum anderen wäre auch ein dreifacher Erfolg möglich gewesen.

Kaum Chancen für Gäste

Es wäre heute, nicht nur wegen dem nicht gegebenen Treffer, mehr möglich gewesen. Vor allem weil wir heute eine gute Leistung gezeigt haben und absolut ebenbürtig waren. Franz Koller Trainer der SpVgg SV Weiden

Ein Sieg wäre denkbar gewesen, hätte Schiedsrichter Andreas Hartl die wohl spielentscheidende Szene in der 50. Minute anders beurteilt. Lukas Hudec setzte sich dort gegen zwei Verteidiger durch und überlupfte Viktoria-Keeper Peter Neuberger. Der Klärungsversuch auf der Linie von Fabian Galm landete wohl klar hinter der Linie und so hatte das gesamte Stadion den Jubelschrei auf den Lippen. Hartl ließ die Begegnung aber weiter laufen, weil auch sein Assistent auf kein Tor entschied."In erster Linie bin ich froh, dass wir unsere kleine Serie ausgebaut haben und unser Minimalziel Punktgewinn realisiert haben. Es wäre heute, nicht nur wegen dem nicht gegebenen Treffer, mehr möglich gewesen. Vor allem weil wir heute eine gute Leistung gezeigt haben und absolut ebenbürtig waren", analysiert SpVgg-SV-Trainer Franz Koller.Einen Vorwurf an das Schiedsrichtergespann macht Koller nicht: "Der Assistent hat es nicht gesehen und war sich nicht absolut sicher, auf Tor zu entscheiden. Es ist schade, aber wir müssen es jetzt so hinnehmen." Sein Gegenüber attestierte seiner Truppe kein gutes Zeugnis: "Im Aufstiegsrennen muss ich mehr erwarten. Wir sind eigentlich seit Wochen nicht gut drauf und bekommen unser Potenzial nicht auf den Platz. So wird es gegen die starke Konkurrenz schwer werden." Es war auf dem erneut schwer bespielbaren Geläuf im Sparda-Bank-Stadion kein Unterschied zwischen Aufstiegskampf und Abstiegskampf zu erkennen.Die SpVgg SV zog sich zunächst zurück und überließ dem Favoriten die Spielkontrolle. Hervorragend organisiert von Alexander Jobst und Johannes Scherm, der den gesperrten Andreas Wendl in der Innenverteidigung ersetzte, machten die Hausherren die Räume eng. Chancen waren Mangelware für die Gäste und wenn doch etwas durchkam, wie in der 17. Minute, war Keeper Dominik Forster zur Stelle. Aschaffenburg leistete sich immer wieder Ballverluste in der Spieleröffnung.Einer hätte fast zur Führung der SpVgg SV geführt. Keeper Neuberger ließ einen harmlosen Ball nach vorne abprallen, aber sowohl Benjamin Werner als auch Stefan Graf konnten keinen Nutzen aus diesem Fehler ziehen (25.). Auch nach dem Seitenwechsel schafften es die Gäste nicht, ihr starkes Offensivpotential auf den Platz zu bringen. Im Gegenteil: Die Max-Reger-Städter wurden immer mutiger. Angestachelt vom nicht gegebenen Treffer spielte Weiden engagiert nach vorne und hatte durch Werner nach einer Flanke von Christoph Hegenbart das nächste Brett zur Führung (56.). Als sich Aschaffenburg durch einen Ellenbogencheck von Roberto Desch gegen Graf mit einer Roten Karte schwächte, war noch weniger von den Gästen zu sehen.Trotzdem blieb es bei der torlosen Punkteteilung. Ein wichtiger Erfolg für die Wasserwerk-Elf, für die am Samstag die entscheidende Begegnung auf dem Plan steht. Beim direkten Konkurrenten SpVgg Ansbach, der mit einem 7:2-Erfolg beim FC Amberg überraschen konnte, kann ein entscheidender Schritt für den Klassenerhalt gemacht werden.