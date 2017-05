SpVgg SV Weiden II fertigt Erbendorf ab

Eine eindrucksvolle Vorstellung der gastgebenden SpVgg SV II, die mit druckvollen Aktionen dafür sorgte, dass der durch den Trainerwechsel während der Woche erhoffte Aufschwung bei den Gästen schnell verpuffte. Dass bis zur Pause nur eine magere 1:0-Führung heraussprang, veranlasste Weidens Trainer Rainer Fachtan auch nur zu einer eher verhaltenen Kritik, denn spielerisch war seine Truppe stets Herr der Lage und legte dann nach dem Seitenwechsel auch noch eine deutliche Schippe drauf. Grundlage des Erfolges war die Tatsache, dass die Weidener Innenverteidigung mit Tobia Plößner und Tobias Bernkopf die ihr vom Trainer gestellte Aufgabe mustergültig löste und den mit 27 Treffern die Torschützenliste der Kreisliga anführenden Sandro Hösl vollständig neutralisierte. Bei der Weidener 1:0-Führung leistete Josef Rodler die Vorarbeit und erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Beim 3:0 war Torschütze Patryk Bytomski bei seinem Sololauf von der Mittellinie aus nicht zu stoppen. Der eingewechselte Lukas Wiesnet legte gegen die dann aufsteckende Steinwaldtruppe für Florian Drechsler und Phlipp Götz auf. Ein klarer und auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Weidener, die ihrerseits keine nennenswerten Erbendorfer Tormöglichkeiten zuließen. Die SpVgg SV II hat jetzt in Bezug auf die Aufstiegsrelegation beste Karten. In drei Spielen zum drei Punkte führenden SV Kulmain aufzuschließen dürfte allerdings sehr schwer werden.

Tore: 1:0 (20.) Ibrahim Devrilen, 2:0 (64.) Josef Rodler, 3:0 (68.) Patryk Bytomski, 4:0 (83.) Florian Drechsler, 5:0 (89.) Philipp GötzSR: Markus Bäuml, SV Kohlberg-RöthenbachZuschauer: 80