Die SpVgg SV Weiden II klopft wieder an die Tür zur Bezirksliga. Als Vizemeister der Kreisliga Nord treffen die Weidener am Samstag (16 Uhr) in Hirschau auf den Vizemeister der Kreisliga Süd, den SV Inter Bergsteig Amberg. Der Sieger dieser Begegnung kommt eine Runde weiter, der Verlierer spielt auch im kommenden Jahr in der Kreisliga. So groß die Freude über das Erreichen der Bezirksliga-Relegation auch ist, bei der SpVgg SV weiß man sehr wohl, dass die Fachtan-Elf gegen den SV Inter Bergsteig Amberg nur Außenseiter ist. Die Weidener zählten vor Saisonbeginn ganz gewiss nicht zum Kreis der Aufstiegsaspiranten.

Jugendlich unbekümmert

Die komplette zweite Mannschaft hatte den Verein verlassen, so dass der Spielbetrieb in Doppelbelastung mit den Junioren der U19-Landesligamannschaft abwickelt wurde. Am Samstag Junioren-Landesliga und Sonntag Kreisliga und das bei einem Altersdurchschnitt von gerade Mal 18,5 Jahren. Dass es nicht zum durchaus möglichen Meistertitel reichte, war der jugendlichen Unbekümmertheit geschuldet, denn immer wieder wurden leichtfertig Punkte liegen gelassen. In der Bezirksliga-Relegation geht es nun gegen den Süd-Vize Inter Bergsteig Amberg - ein ganz schwerer Gegner. 2006 aus der Bezirksliga abgestiegen, nahmen die Amberger immer wieder vergeblich Anlauf auf eine Rückkehr in die Bezirksliga. An der Vils wird heuer das 50-jährige Vereinsjubiläum gefeiert und da wäre der Bezirksliga-Aufstieg das Tüpfelchen auf dem i. Die ohnehin erfahrene und spielstarke Mannschaft coacht ein Spitzentrainer: Der 41-jährige Gebenbacher Markus Kipry, er führte seinen Heimatverein von der Kreis- in die Landesliga, steht seit Saisonbeginn an der Außenlinie und will schon in seinem ersten Jahr "liefern".Als DFB-Stützpunkt mit dem Leistungszentrum im Rücken wäre die zweite Mannschaft in der Bezirksliga aber auch für die SpVgg SV Weiden eine Option. Da nach den BFV-Statuten kein Bayernliga-Spieler in der zweite Mannschaft eingesetzt werden darf, wenn er in der Bayernliga-Rückrunde in mehr als vier Spielen von Anfang an gespielt hat, ruhen bei den Weidenern alle Hoffnungen gezwungenermaßen auf den jungen Burschen, die sich in 26 Kreisligaspielen so bravourös geschlagen haben. Und es waren auch nicht die schlechtesten Spiele, die sie ohne Bayernliga-Akteure abgeliefert haben. Bleibt nur zu hoffen, dass die Weidener Fußballfans die tollen Leistungen des U19-Teams honorieren und die Mannschaft im schweren Relegationsspiel unterstützen.