In fremde Gefilde führt die SpVgg SV Weiden ihr nächstes Testspiel am Samstag. Auf dem Kunstrasenplatz des Ernst-Abbe-Sportparks in Jena, trifft die SpVgg SV um 12 Uhr auf die U21 des FC Carl-Zeiss Jena. Zur Halbzeit der Vorbereitungsphase auf die Restrückrunde in der Bayernliga Nord soll dieses Spiel weiteren Aufschluss darüber geben, ob die Wasserwerk-Elf für den harten Abstiegskampf gerüstet ist.

Alle Mann an Bord

Drei Wochen bleiben Trainer Franz Koller noch, sein Team für den Saisonstart am 4. März beim SV Erlenbach fit zu machen. Kollers bisheriges Fazit ist durchwegs positiv: "Die Jungs ziehen hervorragend mit, und wir schaffen es, dominanter aufzutreten. Gegen Cham und auch Seligenporten haben wir über weite Strecken gut gespielt. Wenn wir diese Intensität dauerhaft halten können, bin ich zuversichtlich." Ein Grund für den Optimismus des Weidener Coaches ist der Verlauf der ersten drei Trainingswochen: "Die Beteiligung und der Ehrgeiz sind herauszuheben. Die schlechten Wetterbedingungen machen uns nichts aus, weil wir frühzeitig gut geplant haben."Die Schwarz-Blauen haben ihr gewohntes Terrain, den Rasen, noch nicht gesehen. Neben Technikeinheiten in der Halle und Ausdauertraining auf dem Spinningrad spulen die Kicker viele Kilometer im Auto ab, um auf den Kunstrasenplätzen der Region optimale Bedingungen vorzufinden. "Das zeigt den Willen der Spieler, die diese Fahrten akzeptieren. Nur so können wir unsere Ziele erreichen", lobt Koller sein Team. Und so geht die Reise heute bis nach Thüringen, wo mit dem FC Carl-Zeiss Jena II eine junge und spielstarke Truppe wartet, die aktuell Platz zehn in der Oberliga NOFV Süd belegt. Trainer Stefan Treitl bittet seine Akteure bereits seit Anfang Januar zum Training, da deren Saison bereits am nächsten Sonntag beginnt."Die Begegnung wird sehr laufintensiv und kraftraubend. Wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen und länger unser Spiel durchziehen," blickt Koller dem Spiel entgegen. So sollte es sich positiv auswirken, dass außer dem Langzeitverletzten Ralph Egeter wohl der komplette Kader die Reise nach Thüringen antreten kann, auch wenn der ein oder andere Spieler unter der Woche erkältet oder angeschlagen war.