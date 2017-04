Die SpVgg SV Weiden empfängt am Dienstagabend ab 19 Uhr den FC Amberg zum Bayernliga in der Derby. Während die Gäste im Gefühl des sicheren Klassenerhalts gelassen an diese Aufgabe rangehen können, stehen die Schwarz-Blauen von Trainer Franz Koller gehörig unter Druck. Wir berichten live aus dem Stadion mit dem Wichtigsten vom Spiel, Eindrücken von der Tribüne, Stimmen von Ehrengästen und Interviews nach dem Spiel.