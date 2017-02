Jena. (hfz) Mit einer 3:4-Niederlage kehrte die SpVgg SV Weiden von ihrem Gastspiel bei der U21 des FC Carl-Zeiss Jena zurück. Für Trainer Franz Koller war die Testspielniederlage kein Beinbruch: "Ergebnisse in Vorbereitungsspielen sind mir nicht so wichtig. Wir haben heute gegen einen starken Gegner einen guten Test absolviert, der uns in unserer Entwicklung hoffentlich weiter nach vorne bringt."

Dabei hatte die SpVgg SV den besseren Start und übernahm die Kontrolle. Das Sturmduo Josef Rodler (6.) und Benjamin Werner (26.) münzte diese Überlegenheit früh in Zählbares um. Danach kam der Gastgeber besser ins Spiel. Die junge und gut ausgebildete Truppe von Trainer Stefan Treitl zeigte flotten Kombinationsfußball. So stellte Jenas Paul Grzega noch vor der Pause den Ausgleich her (35./44.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Carl-Zeiss am Drücker und drehte die Partie vollends. "In dieser Phase waren wir zu passiv. Aber es ist gut, dass uns solche Teams Fehler aufzeigen", analysierte Koller.Danach fanden die Max-Reger Städter besser in die Begegnung. Die Partie wog hin und her, und beide Teams hatten gute Gelegenheiten zu weiteren Treffern. Aber nur Thomas Wildenauer war noch erfolgreich und verkürzte zum Endstand von 3:4 (84.). "Die Intensität bleibt hoch. Ich bin zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, Arbeit gibt es aber genug", sagte Koller. Das nächste Testspiel absolviert die SpVgg SV am Dienstag. Um 18.30 Uhr geht es zum Regionalligisten SpVgg Bayern Hof.StatistikSpVgg SV Weiden: Forster, Riester, Jobst, Wendl, Paulus, Wildenauer, Schneider, Scherm, Graf, Rodler, Werner; eingewechselt: Kießling, PlößnerTore: 0:1 (6.) Josef Rodler, 0:2 (26.) Benjamin Werner, 1:2 (32.) Paul Grzega, 2:2 (44.) Paul Grzega, 3:2 (52.) Florian Giebel, 4:2 (60.) Tom Feulner, 4:3 (84.) Thomas Wildenauer