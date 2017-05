Der erhoffte Befreiungsschlag bleibt aus. Dennoch hat die SpVgg SV Weiden durch das 2:2 beim Mitkonkurrenten SpVgg Ansbach weiterhin alle Möglichkeiten in der Hand, die Abstiegsrelegation zur Landesliga zu vermeiden.

Ansbach. "Es ist schade, dass wir heute nicht gewonnen haben, was nach einer 2:0-Führung durchaus möglich gewesen wäre. Wir haben zwar unser Minimalziel Punktgewinn erreicht, aber ich trauere unserer Führung schon etwas nach", zeigte sich Weidens Trainer Franz Koller nach der Partie etwas zerknirscht. Und zwar darüber, dass sein Team den Vorsprung zur Halbzeit nicht verteidigen konnte. Sein Gegenüber Norbert Weidlein resümierte die Partie so: "Es war ein ordentliches Spiel zweier formstarker Mannschaften. Das Ergebnis ist am Ende verdient, da wir in der zweiten Hälfte viel investiert haben. Wir können mit dem Punkt leben."Damit rücken die gefährdeten Teams in der Abstiegsregion näher zusammen. Die DJK Don Bosco Bamberg (39 Punkte), SpVgg Ansbach (38), SpVgg SV Weiden (37) und der 1. SC Feucht (36) dürfen sich auf ein heißes Saisonfinale einstellen.Bei der Wasserwerkelf kehrte Thomas Wildenauer für Dennis Paulus in die Anfangsformation zurück. Ansonsten setzte Koller auf die Elf, die dem Aufstiegsfavoriten Aschaffenburg ein torloses Remis abgetrotzt hatte. Mit viel Selbstvertrauen setzte Weiden sofort offensiv Akzente und erwischte einen Start nach Maß. Benjamin Werner per Kopf (9.) und Thomas Schneider mit einem Weitschuss (25.) brachten ihre Farben in Front und fuhren den Ertrag für eine starke Anfangsphase der SpVgg SV ein."Wir sind überragend in die Partie hineingekommen und hätten zur Halbzeit auch höher führen können", sagte Koller. Er spielte damit vor allem auf eine Doppelchance von Christoph Hegenbart kurz vor dem Halbzeitpfiff an. Von Ansbach war bis dahin wenig zu sehen.Dies sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Johannes Meyer schaffte durch einen schnell ausgeführten Freistoß den Anschlusstreffer für die Hausherren (59.) Die Mittelfranken übernahmen mehr und mehr die Spielkontrolle, schafften es aber nicht, sich klare Möglichkeiten herauszuspielen. "Leider haben wir den Vorsprung nur noch verwalten wollen und für keine Entlastung sorgen können, das geht meistens nicht gut", meinte Koller. Lediglich Werner hätte nach einem Konter für den wichtigen dritten Treffer sorgen können, er scheiterte aber an Torwart Sebastian Heid (77.). So kam es, wie es kommen musste. Der kurz zuvor eingewechselte Max Störzenhofecker stand nach einer Flanke goldrichtig und netzte zum Ausgleich ein (80.).Somit bleibt es weiter spannend im Endspurt der Bayernliga Nord. Die SpVgg SV ist seit fünf Spielen ohne Niederlage und muss in den beiden letzten Partien nochmals punkten, um den direkten Klassenerhalt zu erreichen. Die nächste Möglichkeit dazu, gibt es am kommenden Samstag um 14 Uhr im Sparda-Bank-Stadion gegen den SC Eltersdorf