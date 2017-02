Die BLSV-Mitgliederanmeldung für Sportvereine 2017 führt zu größeren Schwierigkeiten. Grund ist die Umstellung auf Onlineformulare, denn diese enthalten Excel-Tabellen, die nicht über ein gängiges PDF-Format auszudrucken sind.

Große Erfolge für Reiter

Darum bereitete die Aufarbeitung der exakten Mitgliedermeldungen für die Erhebungsbögen erhebliche Schwierigkeiten, beklagte Präsident Herbert Tischler beim Stadtverband für Leibesübungen. Dies habe ihm erhebliche Mehrarbeit bereitet, da die Endsummen fehlerhaft waren. Das stellten auch die Computerexperten unter den Delegierten fest.Für die gastgebende Feuerschützengesellschaft erläuterte Schützenmeisterin Carola Girisch die Hoffnung, mit der Inbetriebnahme einer zweiten Duell-Anlage für Sportpistole weitere Erfolge zu erzielen. Herbert Tischler stellte die großartige Leistung der Reit-Fahr-Zucht-Gemeinschaft Moosbürg heraus. Deren Reiter erreichten hochrangige Erfolge im Schulpferdecup und nahmen an Qualifikationen im ganzen Bundesgebiet teil. Sie erreichten 153 Punkte. Das waren letztendlich lediglich 0,9 Punkte zu wenig, um ins Bundesfinale zu gelangen.Für die Abrechnung der Vereinskostenpauschale gilt der unbedingte Abgabetermin 1. März mit Ausschlusspflicht. Die Sportlerehrung der Stadt Weiden findet am 10. März um 19 Uhr in der Cafeteria des Klinikums statt. Genehmigt wurde der TB-Frühjahrslauf rund ums Kepler-Gymnasium zur Wertung als Stadtmeisterschaft am 19. März. Weitere Stadtmeisterschaften sind geplant am 1. Mai im Zeitfahren im Radsport und im Triathlon am 20. Mai mit Starts am Schätzlerbad.Die Beantragung des Qualitätssiegels "Sport pro Gesundheit" funktioniert nur noch Online unter www.sportprogesundheit.blsv.de. Die BLSV-Bildungsakademie bietet zukunftsorientierte Seminare an. Eine BLS-Begleitbroschüre für Vereinsmanager ist ab sofort über die E-Mail-Adresse "bildung@blsv.de" kostenlos erhältlich.Als Überraschung übergab der Vorsitzende des EV Weiden, Thomas Siller, je zwei Freikarten für Steh- und Sitzplätze an die Delegierten für das nächste Heimspiel der "Blue Devils" am Sonntag gegen den EC Peiting. Tischler dankt im Namen der Vereine. Die SfL-Jahreshauptversammlung mit Neuwahl findet am 14. März um 19 Uhr im Gasthof Strehl statt.