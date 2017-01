Vor vier Jahren hatte er es schon angekündigt. 2017 sollte für ihn Schluss sein als Vorsitzender des Stadtverbandes für Leibesübungen. Jetzt macht Herbert Tischler tatsächlich ernst. Der Präsident will in der Hauptversammlung am 14. März beim Strehl nicht mehr kandidieren. Zwei Tage später feiert er 79. Geburtstag. Doch ein Nachfolger steht schon bereit: Reinhard Meier.

Bei diesem werden fast parallel zeitliche Kapazitäten frei, da er am 24. März nicht mehr als Vorsitzender des Schwimmvereins antritt ("Der neue Tag" berichtete). Meier ist im Stadtverband seit zehn Jahren Stellvertreter von Tischler. Ein erstes Gespräch im September führte noch zu keinem positiven Ergebnis. Doch in der Folge ließ sich der 58-Jährige überzeugen. Auch, weil sonst die Vorstandschaft des Stadtverbandes auseinandergebrochen wäre. So aber bleibt die Mannschaft aller Voraussicht nach fast vollständig an Bord. Das sind Schriftführerin Traudl Greiner, Schatzmeister Otto Janner sowie Karin Wagner, Carola Girisch und Hartmut Brönner. Nur Lorenz Schwarzmeier zieht sich zurück.Offen war zuletzt noch Meiers Stellvertreter-Posten. Allerdings scheint es auch hier inzwischen eine Lösung zu geben. Laut Tischler ist die DLRG-Vorsitzende Andrea Glaubitz als Stellvertreterin vorgesehen.Der Stadtverband für Leibesübungen ist 1949 von fünf Vereinen unter Leitung des späteren Ehrenbürgers Michael Ringer gegründet worden. Eine Langzeitaufgabe. Nach 22 Jahren folgte ihm Rudi Weber, der genauso lange an der Spitze blieb. 1993 wurde dann Herbert Tischler in das Amt gewählt. Inzwischen umfasst der Verband 63 Vereine mit rund 22 000 Mitgliedern. Hauptaufgabe ist, Sprachrohr und Interessensvertreter der Vereine gegenüber der Politik zu sein sowie bei Problemen zu helfen.Als Höhepunkt seiner 24-jährigen Tätigkeit nannte Tischler die Verbindungen mit den Partnerstädten samt Sportleraustausch. Aber auch die Fusionen des TSV Detag mit dem Sportverein und in der Folge mit der SpVgg sind ihm intensiv in Erinnerung. Die gewonnene Freizeit will der scheidende Präsident nutzen, um die Geschichten des Stadtverbandes und auch des Turnerbundes, dessen Ehrenvorsitzender er ist, niederzuschreiben. Fit ist der bald 79-Jährige. Im Sommer absolviert er zum 40. Mal das Sportabzeichen.