Spannung und großartige Leistungen waren am vergangen Wochenende in der Weidener Thermenwelt geboten, als der Schwimmverein Weiden das Deutsche Mannschaftschwimmen (DMS) der Landesliga ausrichtete. Am Ende stand fest, dass sowohl die Herren- als auch die Damenmannschaft in der Landesliga bleiben.

Bei den Frauen trugen insbesondere Lisa Biersack und Nele Knutti zum guten Mannschaftsergebnis bei. Biersack bewältigte 100 Meter Rücken, ihre Paradestrecke in überwältigenden 1:06,91. Auch über 200 Meter Lagen schlug sie in hervorragenden 2:34,94 Minuten an. Knutti konnte über die doppelte Distanz, 400 Meter Lagen, überzeugen. (5:38,24) Ebenfalls konnte sie über 200 Meter Brust in 2:47,74 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufstellen. Viele Punkte erreichte auch Anna Dehling, die über 800 Meter Freistil (10:46,56), 400 Meter Freistil (5:16,38), 200 Meter Rücken (2:38,94) an den Start ging. Ebenfalls dreimal sprang Michaela Nowak ins Wasser. Sie konnte sowohl über 400 Meter Lagen (6:11,22) als auch über 100 Meter Rücken (1:17,50) eine neue persönliche Bestzeit verbuchen.Vera Adam bewältigte zum ersten Mal in ihrer Schwimmkarriere 400 Meter Freistil in sehr guten 5:29,87 Minuten. Leonie Moßner zeigte sich über die Sprintstrecke 50 Meter Freistil gut in Form (31,54). Ähnliches gelang Sandra Danzl über die doppelte Distanz, indem sie schon nach 1:05,89 Minuten am Beckenrand anschlug. In 1:05,70 Minuten tat ihr Sophie Breinbauer gleiches nach, die ebenfalls über 100 Meter Freistil an den Start ging. Roith rundete das Gesamtergebnis der Damen mit einer erstaunlichen Leistung über 100 Meter Brust ab (1:20,53).Für die Herren sammelte Sandro Weiß die meisten Punkte für sein Team. Erstmals knackte er die Eine-Minute-Marke auf den 100 Meter Schmetterling. (59,92). Auch seine übrigen Leistungen konnten sich sehen lassen, wie zum Beispiel die 100 Meter Rücken (1:01,81). Genauso gut in Form präsentierte sich auch Franz Herrmann. Auf seiner Paradestrecke, den 100 Meter Brust, schlug er in beachtlichen 1:07,88 Minuten an. Auch seine Zeit über 50 Meter Freistil (26,11) war hervorragend. Kämpferisch zeigte sich auch Tobias Stich, der die anspruchsvollen 200 Meter Schmetterling in 2:35,39 Minuten absolvierte. Dass er in guter Form ist, bewies er auch über seine Paradestrecke, die 100 Meter Freistil (58,47). Zum ersten Mal ging Moritz Staudinger über 200 Meter Rücken an den Start und schlug in starken 2:34,,12 Minuten. Dass er auch ein guter Sprinter ist bewies er über die 50 Meter Freistil (27,83). Ganze vier Mal stieg auch Andreas Friedrich auf den Startblock. Sein Können zeigt er sowohl über die 100 Meter Brust (1:14,83), als auch über die 200 Meter Brust (2:43,80).Im Gegenzug ging Peter Dehling (Jahrgang 1959) als ältester Weidener Schwimmer über die längste Strecke, die 1500 Meter Freistil (19:39,75) an den Start. Dasselbe Programm bestritt auch Michael Hagn, der auch die 200 Meter Lagen in hervorragenden 2:42,00 Minuten absolvierte. Als jüngster Schwimmer des SV Weiden schlug sich auch Simon Breinbauer wacker. Er meisterte zum ersten Mal die 400 Meter Lagen (6:07,74), auch absolvierte er die die 200 Meter Rücken (2:36,99) und rundete so das gute Mannschaftsergebnis ab.