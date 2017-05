Mit einem 9:5-Sieg gegen die SG Stadtwerke München hat der SV Weiden das Finale um den süddeutschen Wasserball-Pokal erreicht. Der Gegner wird am Donnerstag ermittelt.

Double in Reichweite

Die Wasserballer des SV Weiden gewannen das erste Halbfinale des süddeutschen Wasserball-Pokals gegen die SG Stadtwerke München mit 9:5 (2:1, 4:1, 1:2, 2:1) und zogen ins Finale ein. Das Spiel im vereinseigenen Schätzlerbad verlief spannend, war aber stets unter Kontrolle der Gastgeber. Der Finalgegner der Weidener wird am Donnerstag in der Partie SGW Leimen/Mannheim gegen den 1. Frankfurter SC ermittelt. Der Endspieltermin wird unter den Finalisten vereinbart.Wunderschönes Wetter und viele Zuschauer hatte sich die Mannschaft um Kapitän Thomas Kick vor dem Spiel gewünscht - und auch bekommen. Motiviert und konzentriert gingen die Hausherren zur Sache. Anfangs noch mit Problemen im Abschluss, gelang nach knapp vier Minuten Louis Brunner das 1:0. Der Kapitän der Gäste, Marko Ristic, erzielte zwei Minuten später mit einem Distanzwurf den Ausgleich, was jedoch der einzige Gleichstand der Partie bleiben sollte. Nikolaj Neumann traf in der zweiten Überzahl des Spiels zum 2:1-Zwischenstand zur ersten Viertelpause. Der SVW erhöhte direkt nach der Pause das Tempo und zog bis zur Halbzeit auf 6:2 davon.Nach dem Seitenwechsel versuchten die Münchner, noch einmal heranzukommen. Nach dem dritten Treffer der Gäste lochte der Weidener Center Jakob Ströll zum 7:3 ein. Das dritte Viertel ging zwar mit 1:2 verloren, mit dem 7:4 vor dem letzten Abschnitt und aufgrund des Spielverlaufs blieben jedoch die Weidener Anhänger relativ zuversichtlich. Das Spiel wurde hektisch, die Gäste verloren teilweise die Beherrschung und wurden dafür mit zwei Spielzeitstrafen bestraft. Nikolaj Neumann, mit fünf Treffern der beste Schützen der Partie, zerstörte mit seinen beiden Toren im Schlussabschnitt die letzten Hoffnungen der Landeshauptstädter. Am Ende ging der Weidener Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.Mit diesem Erfolg bleiben die Jahn-Schützlinge im Saison-Soll: Tabellenführung in der 2. Wasserball-Liga Süd und Finale im süddeutschen Pokal. Damit bleibt das Ziel, das Double in Süddeutschland zu holen, in Reichweite. "Wir haben die Chance, das Double zu holen, haben aber effektiv noch gar nichts in der Hand", blieb Trainer Andreas Jahn, der selbst mitspielte und von Thomas Aigner am Beckenrand vertreten wurde, mit seiner Freude zurückhaltend. Um den Doppel-Triumph perfekt zu machen, muss der SV Weiden Fulda (10. Juni im Schätzlerbad) sowie auswärts Nürnberg (24. Juni) schlagen und im Finale erfolgreich sein. "Das kann noch schwer werden, also müssen wir weiter sehr konzentriert bleiben und gut arbeiten", sagte Jahn.SV Weiden - SG Stadtwerke München 9:5 (2:1, 4:1, 1:2, 2:1) Wasserverweise: Weiden 9, München 13 + 1 Strafwurf + 2 Spielzeitstrafen - SR: Horsch (Schweinfurt), Trommer (Coburg) - Zuschauer: 140