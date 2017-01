Bei der Vereinsmeisterschaft des "Table Soccer Clubs" spielen 15 Teilnehmer um den begehrten Pokal. Erst nach vier Stunden Spielzeit steht der Sieger fest. Vorsitzender Matthias Kastner holt sich die Trophäe

(kzr) Den zweiten Platz bei den Meisterschaften holte sich Thomas Schießl vor Wilhelm Puff. Die Meisterschaft spielten die Kicker per "Draw your Partner" aus. Hierbei werden im Doppelmodus immer wieder neue Paarungen ausgelost. Nach 50 Spielen standen die Gewinner fest. "Es waren richtige Wettkampfbedingungen", sagte Spielertrainer Martin Beutner.Mit der Vereinsmeisterschaft besiegelten die Mitglieder die Saison. Leider ist der TSC Weiden zusammen mit dem KC Nurn und TFC Nürnberg 2 aus der Landesliga in die Verbandsliga abgestiegen, die kürzlich gestartet ist. Zum Auftakt gewann Weiden gegen Nurn mit 30:26. Nachdem der TSC Weiden schwach angefangen hatte, konnten die Aktiven nach einem 20:12-Rückstand das Spiel im dritten Block wenden und mit einer fulminanten Aufholjagd mit 30:26 gewinnen. Bester Spieler war Matthias Kastner, der von 20 Punkten nur drei abgegeben hat. Beutner lobte den Kampfgeist der Mannschaft. Wohl fühlt sich das Team nun auch in der neuen Location. Der TSC Weiden trainiert inzwischen in der Bowlingwelt Weiden. Der Verein hat seitdem einige Neuaufnahmen zu verzeichnen. Gerne sind auch Probespieler willkommen. Trainingszeiten sind Donnerstag ab 20 Uhr und Sonntag ab 19 Uhr.