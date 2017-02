"Deine Karriere beim Turnerbund Weiden begann beim Purzelvolk mit drei Jahren", erinnerte Bernhard Schlicht. Bis heute steht Rainer Heinold beim TB als stellvertretender Vorsitzender seinen Mann. Von 2003 bis 2013 war er als dritter TB-Vorsitzender engagiert. Über Fußball, Tischtennis und Handball kam er zu den Ballsportarten Volleyball und schließlich zu Faustball, das zu seiner großen Leidenschaft wurde. Heinold war mehr als zehn Jahre Abteilungsleiter Faustball und Staffelleiter in der Bayernliga Faustball. Elf Jahre spielte er in der Faustballbundesliga und der 2. Liga. 19 Mal bestritt er Länderspiele für Deutschland und 49 Begegnung für die Bayernauswahl.Über 1000 Einsätze absolvierte der Faustballer im TB-Trikot in 40-jähriger aktiver Zeit. Dabei errang er zahlreiche bayerische, süddeutsche und deutsche Meistertitel. Über 10 Jahre füllte er das Amt des Geschäftsführers des Sportausschusses der Stadt Weiden aus. Der Jubilar brachte sich in die TB-Liegenschaftsverwaltung mit Rat und Tat ein. "Dafür schulden wir dir vielfachen Dank", sagte Schlicht und überreichte einen Gutschein für Sportartikel. Tischler wünschte dem Jubilar viel Gesundheit. Kassier Hans-Georg Allertseder und Schriftführerin Traudl Greiner gratulierten ebenfalls.In seiner Position als stellvertretender TB-Vorsitzender und auch in seiner Funktion als Abteilungsleiter im Freizeitzentrum mit Eisstadion und Thermenwelt betrachtet es Heinold als seine wichtigste Aufgabe, die Jugend in der heutigen Zeit in die richtige Richtung zu führen. Dies könne er mit seinem Beruf ausgezeichnet verbinden. Einen Tag vor seinem Geburtstag, konnte er auf 30 Jahre im Dienst der Stadt Weiden zurückblicken. Heinold dankte Schlicht und Tischler für die guten Wünsche.