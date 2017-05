Gerd Neumann ist der neue Mann an der Spitze des TC Am Langen Steg. Der vorherige Vorsitzende Manfred Kammerer rückt wie angekündigt ins zweite Glied.

(rdo) Der neue Vorsitzende, der seit eineinhalb Jahren im Verein ist und sich als Trainer der Jugendarbeit widmete, ist bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung des TC Am Langen Steg einstimmig gewählt worden. Neumanns sportliche Heimat war vorher der TC Postkeller.Kammerer berichtete vom Abschluss der Baumaßnahmen bei den Liegenschaften. Der Verein sei schuldenfrei. Auch sportlich und gesellschaftlich laufe alles prima. Der Mitgliederstand wuchs auf über 170 an, darunter auch Kinder und Jugendliche. Der scheidende Vorsitzende erzählte von vielen Aktivitäten wie Preisschafkopf, Hausfasching, oder Vereinsmeisterschaften. Bei der Verlängerung des Pachtvertrages der Sportstätte an der Mehrzweckhalle um fünf Jahre einigte man sich mit der Stadt Weiden auf einen etwas erhöhten Pachtpreis. Zudem fallen die Plätze 5 und 6 weg, da diese wenig benutzt wurden und eventuell für ein Fußballfeld weichen sollen. Die Boccia-Bahn kann bei Bedarf auf dem Vereinsgelände integriert werden. Kammerers Dank galt allen Vereinsmitgliedern für die Zusammenarbeit und den Wiederaufbau des Vereins seit der Neugründung 2010 nach der SpVgg-Insolvenz. Sportwart Werner Klein freute sich über den Spielbetrieb der Jüngsten in der U 9, wobei der Spaß in der ersten Saison im Vordergrund stand. Die Herren 65 als Aushängeschild belegten in der vergangenen Saison in der Landesliga Nordost den fünften Platz, ziehen sich 2017 aber in die Bezirksliga zurück. Ihr Ziel der Meisterschaft erreichten die Herren 60 in der Bezirksklasse 1. Wegen zu dünner Spielerdecke wird die Mannschaft kommende Saison aber pausieren. Erstmals überbrachte Vizepräsidentin Andrea Glaubitz die Grüße des Stadtverbandes für Leibesübungen und zeigte sich beeindruckt von den Aktivitäten auch im Jugendbereich.Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Gerd Neumann (neu), neuer 2. Vorsitzender Manfred Kammerer, Schatzmeister Herbert Beierl, Schriftführer Reinhold Weigert, Sportwart Werner Klein, Jugendwart Daniel Strobl, Vergnügungswartin Claudia Bögl (neu), Technische Leitung Marc Badhorn, Stefan Weigert. Beisitzer: Werner Badhorn, Günther Hofmann, Werner Schmid, Heribert Troppmann; Kassenprüfer Karl-Heinz Kithier und Bernd Wolfrum.