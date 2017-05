Saisonauftakt nach Maß für die Landesliga-Tennisdamen der TG Neunkirchen. Im Derby beim TC Postkeller gelingt der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Stauber souverän

In Hochgeschwindigkeit

Wenn die Spitzenposition ausfällt, wird es in dieser Liga schwer, zu gewinnen. Postkeller-Mannschaftsführerin Luisa Fritsch über den verletzungsbedingten Ausfall von Martina Pradova

Am spannendsten war am Sonntag die Wetterfrage: Wird es regnen oder nicht? Ansonsten blieb der Nervenkitzel ein wenig aus beim Derby. Vor allem, nachdem klar war, dass Martina Pradova, die Spitzenspielerin des TC Postkeller, nicht würde spielen können. Die TG Neunkirchen blieb deutlicher Derbysieger und holte sich mit dem 6:3 Auswärtserfolg den zweiten Sieg."Wenn die Spitzenposition ausfällt, wird es in dieser Liga schwer, zu gewinnen", meinte Mannschaftsführerin Luisa Fritsch. Martina Pradova konnte verletzungsbedingt nicht antreten, so dass der erste Punkt kampflos den Neunkirchenern überlassen werden musste.Damit wuchs der Druck für Luisa Fritsch, die heuer an Position zwei gesetzt ist. Die Nervosität war zu Beginn förmlich mit Händen zu greifen, obwohl sie in vielen Spielen gut mithielt gegen Daniela Kotrbova. Im zweiten Satz zeigte sich die Postkeller-Nachwuchsspielerin konzentriert und beinahe fehlerfrei. Allein das Glück war nicht immer auf ihrer Seite. Etliche Rallyes konnte sie gestalten, jedoch fehlten beim letzten Schlag oftmals die berühmten Millimeter, die darüber entscheiden, ob ein Ball "in" oder "out" war. 6:1 und 6:3 hieß es am Ende für Kotrbova.Einen guten Tag erwischte Eva Stauber gegen Theresa Herrmann. Völlig unbefangen zog die Postkeller-Spielerin ihre Schläge durch, wagte sich das eine oder andere Mal auch ans Netz und ließ nie einen Zweifel am Sieger aufkommen. Einem klaren 6:1 folgte ein ebenso sicherer zweiter Durchgang mit 6:3. Einen eigenartigen Verlauf nahm die Partie von Lisa Bäumler gegen Anna-Lena Grau. Souverän schickte Bäumler ihre Kontrahentin von links nach rechts, zog die Vorhand durch und sicherte sich Spiel um Spiel. Bis zum 4:1. Was dann geschah, weiß nicht einmal Bäumler zu sagen. Jedenfalls riss ihr komplett der Faden, umgekehrt verschärfte Grau das Tempo und beging keinen einzigen Fehler mehr. Sensationell ihre Aufholjagd, bei der sie mit 6:4 und 6:0 Bäumler kein einziges Spiel mehr gönnte.Damit war eine Vorentscheidung zugunsten Neunkirchens gefallen. Als dann noch Aneta Schambergerova gegen Corinna Marx nach 3:0-Führung den Satz mit 3:6 abgab und auch im zweiten nicht wirklich eine Chance hatte, war die 4:2 Führung für die Gäste gesichert. Zuvor hatte sich Lisa Schinner gegen Katharina Grau mit zweimal 6:4 durchgesetzt. In ihrer ruhigen Art behielt sie auch beim zehnten Matchball die Nerven und vollendete dann beim elften mit einem schönen Vorhandschuss.Nun mussten die Gäste für die Doppelaufstellung nicht lange überlegen und packten ihr besten in das Einserdoppel. Polanska/Kotrbova fertigten in einem sehenswerten Doppel Fritsch/Stauber in Hochgeschwindigkeit ab. Im Zweierdoppel kam Selina Lang zum Einsatz. Zusammen mit Schambergerova machte sie einen Postkeller-Punkt gut gegen Herrmann/Grau. Bäumler/Schinner mussten sich am Ende gegen Marx/Katharina Grau geschlagen geben.