Den erwartet schweren Gang haben die Damen des TC Postkeller gegen den SC Uttenreuth anzutreten. Stark ersatzgeschwächt steht am Ende eine Niederlage.

Ohne die Doppelspitze Pradova und Fritsch verloren die Postkeller-Damen gegen den SC Uttenreuth klar mit 1:8. Den Ehrenpunkt für Weiden holte Neuzugang Inna Grygoriv. In einer sehenswerten Partie gab sie sich selbst nach 6:7 Satzverlust nie geschlagen. Ihr Einsatz wurde belohnt. Nach gewonnenem zweiten Satz krönte sie ihre Leistung mit dem 6:7, 6:3 und 10:6 Sieg im Match-Tiebreak. "Insgesamt spielten unsere Mädels ansprechend. Allerdings jeweils um zwei Positionen höher anzutreten, ist dann doch eine arge Herausforderung", sagte Coach Sebastian Jäger.Aneta Schambergerova vermochte gegen Natali Gumbrecht ebenso wenig ein Spiel zu gewinnen wie Selina Lang gegen Caroline Gherega. Eva Stauber zeigte sich erneut kämpferisch gegen Maria Novikova und konnte zumindest im ersten Satz lange mithalten. Lisa Schinner holte sich eine klare Zweisatzniederlage gegen Andrea Mihai und auch Lisa Bäumler hatte dem schnellen Spiel von Alexandra Maier nichts entgegenzusetzen. Somit wurden die Mittelfranken ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und sicherten sich den Sieg bereits nach den Einzeln.Mit den Leistungen in den Doppeln war Jäger zufrieden. Es sei gar nicht schlecht, in unterschiedlichen Konstellationen Erfahrungen zu sammeln. "Wir konnten frei aufspielen und das gibt uns Sicherheit für die kommenden Aufgaben", zeigt sich der Coach optimistisch. Die beiden hinteren Doppel spielten trotz der gegnerischen Übermacht gut mit und Grygoriv/Schambergerova hätten im zweiten Satz beinahe die Wende geschafft.Jetzt stehen bereits zwei enorm wichtige Partien auf dem Programm. Am Donnerstag zuhause gegen Maxhütte und am Sonntag darauf in Bayreuth. "Martina Pradova müsste bis dahin wieder einsatzbereit sein und auch Luisa Fritsch ist wieder mit an Bord." Ein komplettes Team, so Jäger, wäre eine gut Ausgangsposition für den ersten Punktgewinn in der Landesliga.