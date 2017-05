Neunkirchen. Zwei Spiele, zwei Siege - die Bilanz der Tennisdamen der TG Neunkirchen in der Landesliga ist bislang makellos. Nach dem 7:2 gegen den TC Maxhütte ließen die Neunkirchenerinnen ein 6:3 auswärts im Derby beim TC am Postkeller folgen. Am Sonntag um 10 Uhr erwartet das Team um Mannschaftsführerin Theresa Herrmann nun den TC Rot-Weiß Bayreuth, der seine erste Partie beim TC Weiß-Blau Würzburg II mit 2:7 abgeben musste. Alles andere als ein erneuter Erfolg der TGN wäre sicherlich eine Überraschung, zumal die Gastgeberinnen ihre Bestbesetzung ins Rennen schicken können. Vor einer hohen Hürde stehen hingegen die Damen II in der Bezirksliga, wenn sie am Samstag um 14 Uhr beim 1. Regensburger Tennis-Klub anzutreten haben.

In der Landesliga lieferten die Damen 30 beim heimstarken TC Rot-Weiß Bayreuth beim 3:6 einen starken Auftritt ab, der für das Unternehmen "Mittelfeldplatz" hoffen lässt. Die Truppe um Mannschaftsführerin Sonja Wiesel empfängt am Samstag um 13 Uhr den Post-SV Nürnberg. Für die Mittelfränkinnen ist es das erste Spiel in dieser Saison.Ihren ersten Auftritt legen die Herren I am Sonntag ab 10 Uhr zu Hause in der Bezirksliga gegen den TC Amberg am Schanzl III hin. Bei Neunkirchen gab es personelle Veränderungen: Fabian Uhlig wechselte nach Teublitz und Dr. Fabian Brunner zog mit seiner Familie berufsbedingt nach Coburg. Dagegen kehrte Marek Plasil nach einigen Jahren in Mittelfranken zur TGN zurück. Mit Jakub Rozlivek, Adam Posejpal, Philipp Wurzer, Felix Buchner, Plasil, Daniel Dusold, Manuel Marx und Mannschaftsfüher Christoph Tafelmeier steht ein starkes Team zur Verfügung.