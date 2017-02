Weiden/Essen. Der Weidener Fred Böckl hat sich bei den deutschen Tennis-Meisterschaften der Senioren in Essen den Titel in der AK 65 geholt. Beim größten Tennis-Hallenturnier der Welt mit über 600 Teilnehmern bewies Böckl, dass er nicht nur auf Sand, sondern auch auf dem schnelleren Teppichbelag die unumstrittene Nummer eins in Deutschland ist. Im Endspiel bezwang er den 1,91 Meter großen Söhnke Klang vom TC Lütgjenburg mit 6:3 und 6:2.

Der Oberpfälzer stand als aktuelle Nummer vier der Weltrangliste zwar an der Spitze der Setzliste, aber aufgrund vieler starker Neuzugänge aus der AK 60, wie dem ehemaligen rumänischen Daviscup-Spieler Dan Nemes, wurde er nicht unbedingt als Topfavorit gehandelt. In dem mit 72 Spielern größten Teilnehmerfeld der AK 65 verpasste Böckl in der zweiten Runde dem nur eine Leistungsklasse tiefer eingestuften Werner Hofmann vom TC Gunzenhausen mit 6:0 und 6:0 die Höchststrafe. Im Achtelfinale war Xavier de Villepin, beim 6:3 und 6:0 ähnlich chancenlos. Spannender verlief das Viertelfinale gegen den starken "Neuling" Bernd Lüttmann von GW Nikolasee (3:6, 6:2, 6:2). Im mit Spannung erwarteten Halbfinale gegen den an Nummer vier gesetzten ehemaligen Bundesligaspieler Rainer Friemel (TC Johannesberg) wurden die Zuschauer enttäuscht. Nach einem 0:2-Rückstand zog Böckl sämtliche Register seines Könnens und gestattete dem völlig ratlosen Gegner bis zum 6:2- und 6:0-Endstand kein einziges Spiel mehr.In der unteren Hälfte des Tableaus setzte sich überraschend der ebenfalls neu in die AK 65 aufgerückte und als Hallenspezialist bekannte Söhnke Klang durch. Das Endspiel konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Böckl gab den Rhythmus vor und siegte klar 6:3 und 6:2.