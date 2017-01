Probleme, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden? Nicht bei der Tennis-Gemeinschaft (TG) Neunkirchen, wie die Hauptversammlung zeigt. Zwar zog sich eine Reihe langjähriger Vorstandsmitglieder zurück. Doch Ersatz ist bereits gefunden. Und auch sonst sieht sich der Club perfekt aufgestellt.

Anlage vor Renovierung

Dank an Ehrenamtliche

Die sportliche Bilanz Die sportliche Entwicklung beleuchteten die Sport- und Jugendwarte Daniela Runkel, Günter Spannl und Jochen Runkel. So hatte die TGN vergangenes Jahr 20 Mannschaften in der Medenrunde am Start, davon 12 im Erwachsenen und 8 im Jugend- und Nachwuchsbereich. Die Damen 1 und 30 schafften den Landesliga-Erhalt, während die Herren 40 als Tabellensiebter absteigen mussten. Bei den auf Bezirskebene agierenden Teams wurden die Herren 3 Meister, die Herren 30 stiegen ab. In der Saison 2017 werden 24 Mannschaften - 12 bei den Aktiven und 12 beim Nachwuchs - ins Rennen gehen. Die Damen 1 und 30 in der Landesliga, 10 Erwachsenen-Teams im Bezirk Oberpfalz. Neu in Neunkirchen sind Tereza Polanska, zuletzt beim TC Grün-Rot Weiden, und Rückkehrer Marek Plasil (bisher SpVgg Jahn Forchheim).



Die Juniorinnen, die Mädchen und das Midcourt-Team 1 holten den Meister-Titel. 2017 werden jeweils eine Mannschaft bei den Junioren, Juniorinnen und Mädchen sowie jeweils drei bei den Bambini, Midcourt U10 und Midcourt U9 gemeldet. (lst)

Neunkirchen. Der Verein im Großraum Weiden "der Tennisclub", erklärte Vorsitzender Uwe Dressel im Tennisheim. "Allerdings dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern müssen weiterhin mit voller Kraft professionell arbeiten, auch wenn dies mit ehrenamtlichen Kräften aufgrund des enormen Zeitaufwandes nicht immer möglich ist. Auch würde ich mich freuen, wenn die Mitglieder hier mehr Verständnis zeigen."Finanziell sei die TGN weiterhin gesund, jedoch belaste das Darlehen für die Hallendachsanierung und notwendige Renovierungsmassnahmen den Etat. "Wir hatten im März 2016 mit 405 Mitgliedern einen sehr hohen Stand und sind mit Abstand der größte Verein im Großraum Weiden und die Nummer drei in der Oberpfalz." Während die anderen Großvereine überalterten, sei der enorme Kinder- und Jugendanteil besonders positiv. Dies komme auch der Hallenauslastung zugute. Die intensiven Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung müssten unbedingt fortgeführt werden. Da die TGN viele Kinder mit nicht Tennis spielenden Eltern habe, sollen die nun mit der Aktion "Easy Tennis" angesprochen werden. Das erste kostenlose Schnuppertraining ist am Freitag, 3. Februar, von 16.30 bis 18 Uhr.Daneben gratulierte Dressel Ehrenmitglied Gerhard Specht zu dessen tollem Auftreten bei den Europameisterschaften der Senioren in Österreich (wir berichteten). Fünf der insgesamt 20 in der Saison an den Start gegangenen Teams wurden Meister. Die Jugendstadtmeisterschaften seien gut besucht gewesen, die Kooperation mit der TSG Mantel-Weiherhammer und den Landkreismeisterschaften klappe hervorragend. Gleiches gelte für die beiden Landkreis-Turniere, deren Organisation Dietmar Wildenauer bestens übernommen habe.Das Clubheim war nach dem Ausscheiden von Traudl und Hans König seit August 2015 verwaist. Die Zusammenarbeit mit dem Wirt, der von Dezember 2015 bis 11. April 2016 das Clubheim bewirtschaftet hatte, habe überhaupt nicht funktioniert. Auch die Eigenbewirtschaftung sei nicht zufriedenstellend gewesen. Inzwischen habe man aber mit Hilde Rothaug, der ehemaligen Chefin des "Kummerthofes", die perfekte Wirtin.Zur Tennisanlage berichtete der Vorsitzende, dass diese sich nach fast 40 Jahren in einem altersgemäßen Zustand befinde. 2017 stünden dringende Renovierungsmaßnahmen an. Geprüft werde auch, ob das Hallenlicht auf LED-Leuchten umgestellt werden könne.Dressel dankte seinen Unterstützern in der Vergangenheit, aber auch denen, die künftig Verantwortung übernehmen. "Wir wir haben ein kompetentes und motiviertes Team."Die Vorstandschaft der TGN nach den Neuwahlen: Uwe Dressel (Vorsitzender - verantwortlich für Kleinfeld), Ute Schröer (2. Vorsitzende und Hallenwartin), Heinz Petz (3. Vorsitzender und Technischer Leiter), Christoph Tafelmeier (Sportwart - Herren), Theresa Herrmann (Sportwartin - Damen), Matthias Reichel (Jugendwart - zentrale Organisation Mannschaftsspielbetrieb, männliche Jugend und Midcourt), Lena Alt (Jugendwartin - weibliche Jugend), Julian Kraft und Jürgen Rottenberger (Technische Leiter), Marc Steinsdörfer und Harald Wolfram (Vergnünungswarte), Stephan Landgraf (Pressewart), Gerhard Specht (Delegierter zum Stadtverband), Franz Reger, Günter Spannl und Jochen Runkel (alle Beiräte), Michael Meier und Alfons Hartwig (Kassenprüfer).Zudem ehrte Dressel die ausgeschiedenen Vergnügungswarte Sonja Wiesel und Holger Humpelstetter, die zehn Jahre für TGN gearbeitet hatten, sowie die Sport- und Jugendwarte Günter Spannl (27 Jahre), Daniela Runkel (14) und Jochen Runkel (15). "Die Familie Spannl/Runkel hat die sportliche Entwicklung maßgeblich geprägt und den Sport- und Jugendbereich perfekt geführt. Zugleich waren Daniela und Jochen als sehr beliebte Trainer aktiv gewesen und waren Stammspieler der Damen und Herren", so Dressel.