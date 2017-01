Neunkirchen. Jubel bei der Tennis-Gemeinschaft (TG) Neunkirchen: Der drittgrößte Verein in der Oberpfalz hat nun einen Europameister in seinen Reihen. Gerhard Specht trumpfte nämlich in den letzten beiden Wochen bei den Hallen-Wettkämpfen im österreichischen Seefeld auf und holte sich in der Altersklasse Ü80 im Doppel den Titel. Zudem stand er im Einzel sowie im Mixed im Finale und musste sich dort erst nach hartem Kampf geschlagen geben.

Ein Titel, zwei Mal Silber

Platz zwei im Mixed

Was für ein toller Auftritt des Neunkirchener Tennis-Urgesteins bei seiner Premiere bei den Europameisterschaften, deren 41. Auflage vom 6. bis zum 14. Januar beim Tennisclub Seefeld über die Bühne gegangen waren. Der 80-Jährige stand bei seiner ersten Teilnahme drei Mal auf dem Treppchen, holte sich einmal den Titel sowie zwei Silbermedaillen und verlebte zudem in Tirol zwei ereignisreiche Wochen.Im Einzel der Ü80 traf der Neunkirchener zunächst auf den Dänen Viggo Holm, den er mit 6:2 und 7:5 aus dem Rennen warf. In der zweiten Runde gegen den Deutschen Eberhard Behrend, die Nummer 6 der Setzliste, hatte Specht beim 7:6 im ersten Satz noch etwas Probleme, beherrschte dann seinen Landsmann im zweiten (6:0) klar. Genauso verlief das Viertelfinale gegen den an Nummer 2 gesetzten Deutschen Gunther Klock: Nach einem 7:6 im ersten Satz holte sich der TGN-Akteur den zweiten sicher mit 6:1.Im Halbfinale musste die Nummer 4, Gunther Kindermann, verletzungsbedingt passen, so dass Specht im Endspiel gegen seinen Doppelpartner Derek Horwood aus England stand. Dort lieferten sich beide Kontrahenten ein spannendes Spiel, wobei der Brite in den entscheidenden Phasen etwas abgezockter agierte und schließlich mit 6:2 und 6:3 die Oberhand behielt.Zusammen mit Horwood sicherte sich der Neunkirchener dann im Doppel die Europameisterschaft. Im Viertelfinale ließen die beiden den Österreichern Engelbert Fritz und Walter Hörl beim 6:0 und 6:1 keine Chance. Sie mussten dann aber schon alle Register ihres Könnens ziehen, um im Halbfinale das an Nummer 1 gesetzte deutsche Duo Gunther Kindermann und Andreas Seeholzer mit 6:3 und 7:6 etwas überraschend aus dem Rennen zu werfen. Nachdem sich Klaus Fuhrmann und Heinz Kolb im anderen Semifinale gegen das an Position 2 geführte Doppel Umberto Faccin (Italien) und Werner Marx durchgesetzt hatten, warfen Horwood und Specht im Finale nochmals alles in die Waagschale und durften nach dem 6:4 und 6:4 den Titel bejubeln.Abgerundet wurde die starke Vorstellung Spechts mit seinem zweiten Platz im Mixed, in dem er mit der Französin Marielle Gallay an den Start gegangen war. Die beiden eliminierten zunächst die Schweden Birgitta Asker und Sven Pewe mit 6:1 und 6:3, hatten dann aber im Endspiel gegen die Deutschen Christel Strung und Gunther Klock mit 4:6 und 4:6 das Nachsehen.