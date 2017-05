Die Bayernliga-Herren 30 des TC Grün-Rot Weiden nutzen ihren Heimvorteil. Gegen den TC RW Bad Kissingen gelingt ein lockerer 7:2-Sieg. Der verdiente Lohn: Tabellenplatz drei.

Bereits nach der Einzelrunde stand der Sieg nach einem 5:1-Zwischenstand fest. Nicht zu bremsen scheint Sebastian Jäger an Position eins in dieser Saison. Mit 6:2 und 6:0 fertigte er den auf verlorenem Posten stehenden Rumänen Bela Mozes ab. An Nummer zwei gewann Frank Prechtl durch Aufgabe seines Gegners. In Topform präsentiert sich in diesen Wochen auch Michael Laumer an Position drei. Beim klaren 6:2 und 6:2 gegen den Österreicher Richard Pucher ließ der Weidener keine Zweifel am Sieg aufkommen.An Nummer vier fand Rainer Schmid diesmal nicht zu seinem Rhythmus. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte er verbissen und holte sich den zweiten mit 6:3. Den Matchtiebreak musste er mit 2:10 abgeben. Dr. Alexander Erben zeigte sich an Nummer fünf gut erholt von seiner Auftaktniederlage und bezwang den Bad Kissinger Timo Schaffelhofer deutlich mit 6:3 und 6:3. Weiterhin stark zeigt sich Mathias Götz an Position sechs. Beim 6:2 und 6:1 gegen Johannes Brand bleibt er in dieser Spielzeit weiter ohne Satzverlust. Die Doppelrunde wurde im Anschluss mit 2:1 gewonnen. Jäger/Schmid und Dr. Erben/Götz holten die Punkte.Weiter in der Erfolgsspur bleiben auch die Herren 50 in der Landesliga. Mit 7:2 wurde der mit vier tschechischen Spielern angetretene FC Ränkam besiegt. Dr. Thomas Maier (6:1, 6:2), Stefan Schuster (6:1, 6:3) und Carsten Fischer (6:1, 6:1) an den Positionen eins bis drei feierten lockere Zweisatzerfolge. Einen Zittersieg konnte Manfred Hoyer beim 6:2, 4:6 und 11:9 einfahren. Nicht das Glück auf seiner Seite hatte Jörg Meiler an Position fünf bei seiner 6:1, 6:7 und 8:10-Niederlage. Dagegen trumpfte Bernhard Reber beim 6:3 und 6:1-Erfolg an Nummer sechs groß auf. Maier/Schuster und Fischer/Hoyer holten zwei weitere Punkte in der Doppelrunde.Das Landesligaspiel der Damen 50 wurde beim Stand von 2:1 für die Weidener gegen den TSV Altenfurt wegen schlechten Wetters abgebrochen. Die Punkte für die Oberpfälzerinnen holten bis dahin Cornelia Möstel und Petra Maier. Das Match wird am 3. Juni fortgesetzt.Die 1. Herrenmannschaft verlor erwartungsgemäß ihr zweiter Bezirksligamatch gegen den Landesligaabsteiger ASV Burglengenfeld mit 1:8. Den einzigen Punkt in der Einzelrunde holte Youngster Markus Maier an Position drei. Mit 6:4, 3:6 und 10:2 schlug er Dennis Amann, immerhin eine Leistungsklasse besser eingestuft als der Weidener.Nach ihrem Auftaktsieg in der Bayernliga fahren die Herren 65 am Mittwoch zum nächsten Auswärtsspiel zum TC Grün-Weiß Bayreuth. Um 11 Uhr wollen die Mannen um Mannschaftsführer Manfred Erben bei den Franken bestehen.