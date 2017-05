Ein bisschen Wunden lecken mussten sie schon nach dem verlorenen Auftaktspiel. Doch schnell kam der alte Kampfgeist bei den Postkeller-Damen zurück. "Das erste Spiel gleich das Derby, dann noch ohne unsere Nummer eins. Das war schon ganz schön viel Druck auf einmal."

Mannschaftsführerin Luisa Fritsch gibt sich jedoch optimistisch für die kommende Begegnung. Im Training wurde bereits der Optimismus wieder spürbar. "Die nächste Partie wird gewonnen" lautet die Parole. Am Sonntag spielt der TC Postkeller beim TB/ASV Regenstauf, der am ersten Spieltag gleich mit einem 5:4-Auswärtssieg bei Rot-Blau Regensburg III für eine Überraschung sorgte. Das mag wohl daran liegen, das die Regenstaufer über eine sehr kompakte Mannschaft verfügen, in der es kaum ein Leistungsgefälle gibt. Ob der TC Postkeller mit seiner zuletzt verletzten Nummer eins, Martina Pradova, antreten kann, ist offen. Neben Luisa Fritsch, Aneta Schambergerova, Eva Stauber und Lisa Schinner wird erstmals in dieser Saison Selina Lang im Einzel aufschlagen.