Unverdientes Leid ist tragisch und insofern ist auch die Niederlage des TC Postkeller gegen den ASV/TB Regenstauf als tragisch zu bezeichnen. "Wir haben wirklich alles gegeben, aber es hat nichts genutzt", fasste Mannschaftsführerin Luisa Fritsch den zweiten Spieltag zusammen. Mit 7:2 gewann der Gastgeber letztlich deutlich.

Zunächst musste die Nachricht verdaut werden, dass Martina Pradova, die Nummer eins, ihre Schulterverletzung noch nicht auskuriert hat. Damit war der erste Matchpunkt schon weg und alles andere als ein 3:3 nach den Einzeln so gut wie aussichtslos. Diese Nervosität war Luisa Fritsch in ihrem Spiel gegen Theresa Neumayr bis zum allerletzten Punkt anzumerken. Zu hoch war zunächst die Fehlerquote. Letztlich aber war es ihr Kampfeswille, der sie im Tiebreak des ersten Satzes auf die Siegerstraße brachte (7:6). Im zweiten Satz verfiel sie nur kurz in den Zittermodus zurück, befreite sich aber und siegte mit 6:4. Ihre gute Form bestätigte Eva Stauber gegen Verena Haas und zwang die Gegnerin nach 2:6 und 6:2 in den dritten Satz. Hier hatte die Regenstauferin mit 10:7 das bessere Ende für sich. Ein ähnlich unglückliches Ende fand die Partie von Lisa Schinner gegen Hannah Bennicke. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte sie sich in das Match, führte 4:1 und hatte zwei Spielbälle zum 5:3 - jedoch vergeblich. Bennicke hatte die bessere Konstitution und siegte mit 6:2 und 6:4.Zwischenzeitlich hatte Aneta Schambergerova eine kuriose Partie für sich entschieden. Mit wolkenhohen Bällen versuchte Pia Obermaier die Postkeller-Spielerin aus dem Rhythmus zu bringen, die blieb jedoch cool und fertigte sie klar in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:0 ab. Selina Lang hatte einen etwas verunglückten Start, kam dann gegen Stefanie Kusiek ganz gut ins Spiel, um dann doch mit jeweils 4:6 den Kürzeren zu ziehen. Zwischenstand: 4:2 für Regenstauf. Weiden musste die gewohnt starken Doppel splitten. Inna Grygoryv kam als Ersatz dazu, alle drei Doppel gingen an Regenstauf. "Das 2:7 tut uns schon weh, jetzt müssen wir nach vorne schauen, die Saison ist noch jung", gibt sich Coach Sebastian Jäger optimistisch.