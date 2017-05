Mit 6:0 fegten die Herren 65 des TC Grün-Rot Weiden am Mittwoch auch den TC Grün-Weiß Bayreuth vom Tennisfeld. An Position eins gewann Franz Reger souverän in zwei Sätzen (6:3 und 6:0). An Nummer zwei ließ Josef Rupprecht keinerlei Zweifel am Erfolg aufkommen (6:0, 6:0). Nachdem auch Walter Östreicher und Manfred Erben punkteten, stand es nach den Einzeln bereits 4:0. Die Doppelrunde war folgerichtig nur Formsache. Reger/Östeicher und Rupprecht/Pampoulov gewannen jeweils in zwei Sätzen. Am Mittwoch, 24. Mai, um 11 Uhr steht das endlich das erste Heimspiel gegen den VfR Katschenreuth an.

Wieder auswärts müssen die Herren 30 in der Bayernliga ran. Am Samstag um 13 Uhr geht es in Coburg gegen den Tabellensechsten TC Weiß-Rot. Um weiterhin ungeschlagen zu bleiben, ist Konzentration gefordert. Mit folgender Aufstellung will Mannschaftsführer Dr. Alexander Erben die Punkte holen: Sebastian Jäger, Frank Prechtl, Michael Laumer, Rainer Schmid, Dr. Alexander Erben und Mathias Götz.In der Landesliga haben die Damen 50 nach ihrem abgebrochenen Match am letzten Spieltag diesmal Heimrecht. Am Samstag um 13 Uhr heißt der Gegner TC Rot-Weiß Amberg. Im Oberpfalzderby dürften die Grün-Roten Favorit sein und sollten den Tabellenfünften in Schach halten. Es spielen: Marianne Seeliger, Sigrid Lieb, Marion Nitsche, Renate Frank, Conny Möstel, Petra Bayer und Petra Maier.Das erste Landesliga-Heimspiel haben endlich die Herren 50. Nach zwei erfolgreichen Spielen in Folge könnte gegen den sieglosen Tabellenvorletzten TC Hahnbach Erfolg Nummer drei folgen. Am Samstag um 13 Uhr will Mannschaftsführer Thomas Maier mit folgenden Aufstellung aufschlagen: Thomas Maier, Stefan Schuster, Carsten Fischer, Manfred Hoyer, Peter Mösch und Bernhard Reber.Nach zwei Niederlagen wird die Luft für das 1. Herrenteam langsam dünn in der Bezirksliga. Am Sonntag um 10 Uhr gastiert der TC Großberg. Die Aufstellung entscheidet sich kurz vor Spielbeginn.