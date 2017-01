Amberg/Weiden. Spannende Spiele, knappe Ergebnisse und faire Partien kennzeichneten die Tennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend weiblich und männlich beim TC Amberg am Schanzl und beim TC am Postkeller Weiden. Gesucht wurden die Bezirksmeister in den Einzel-Altersklassen Junioren U16 (Jahrgang 2001/02), Juniorinnen U16 (01/02), Junioren U14 (03/04), Junioren U12 (05/06), Juniorinnen U12 (05/06), Junioren U10 (07/08) und Juniorinnen U10 (07/08) - wobei die Altersklassen U16 und U14 in Amberg spielten, die U12 und U10 in Weiden.

ErgebnisseU16 weiblichHalbfinale: Amelie Zademack (TC Rot-Blau Regensburg) - Zoe Ruppert (TC Amberg) 6:4, 6:4; Christina Kergl (TC Vilseck) - Jana Geyer (TC Rot-Weiß Auerbach) 6:1, 6:1; Finale: Zademack - Kergl 5:2 AufgabeU16 männlich1. Frederic Schlossmann; 2. Maximilian Rausch (beide TC Rot-Blau Regensburg); 3. Robin Söldner (TC Kümmersbruck); 4. Benedikt Kaiser (TC Amberg)U14 männlichHalbfinale: Andreas Fellinger (TC Rot-Blau Regensburg) - Hugo Grammer (TC Amberg) 6:4, 1:6 und 12:10; Tristan Neumann (TC Amberg) - Calvin Söldner (TC Rot-Blau Regensburg) 7:6, 6:2; Finale: Fellinger - Neumann 6:4, 6:3U12 weiblichHalbfinale: Victoria Reis (TC am Postkeller Weiden) - Vivienne Schwinger (TC Rot-Blau Regensburg) 6:2, 6:1; Lou Dettenwanger (TC Teublitz) - Lisa Meier (TC Grün-Rot Weiden) 6:4, 6:0; Finale: Dettenwanger - Reis 6:2, 7:5U12 männlichHalbfinale: Nicolas Zademack - Christopher Schlossmann (beide TC Rot-Blau Regensburg) 6:3, 7:5; Arne-Magnus Knott (TB/ASV Regenstauf) - Noah Vollmer (TC Kümmersbruck) 7:6, 6:1; Finale: Zademack - Knott 7:6, 6:2U10 weiblich1. Julia Bauer (TC Rot-Weiß Cham); 2. Gabriella Shmaev (TC am Postkeller Weiden); 3. Sissy Schmidkunz (TC Teublitz); 4. Carolin Jäger (TC Rot-Blau Regensburg)U10 männlichHalbfinale: Lukas Ernst (SV Wenzenbach) - Nico Aures (TC Kümmersbruck) 2:4, 4:0, 14:12; Ferdinand Seidl (TC Rot-Blau Regensburg) - Simon Döllinger (TG Neunkirchen) 2:4, 4:1, 10:6; Finale: Ernst - Seidl 5:3, 5:3