Das Landesliga-Team der TG Neunkirchen legt einen famosen Saisonstart hin. Ein Neuzugang feiert ein gelungenes Debüt.

Neunkirchen. Das war mal ein Auftakt nach Maß: Die Landesliga-Damen der TG Neunkirchen haben sich auf heimischer Anlage mit 7:2 gegen den TC Maxhütte durchgesetzt. Eine richtig starke Leistung zeigte dabei Neuverpflichtung Tereza Polanska, die bei ihrem ersten Auftritt für die TGN kein Spiel abgab.Die junge Tschechin ließ an Position eins ihrer Kontrahentin Katja Hubeny keine Chance. Mit schnellem und druckvollem Spiel machte Polanska kurzen Prozess und siegte 6:0 und 6:0. Fast ebenso souverän präsentierte sich Diana Kotrbova gegen Birgit Berghammer (6:0 und 6:3).Weitaus mehr kämpfen musste Corinna Marx an Position 3 gegen Christina Roidl. Die beiden lieferten sich ein spannendes und langes Einzel, das die Neunkirchenerin letztendlich verdient mit 6:3 und 6:4 für sich entschied. Nichts für schwache Nerven war hingegen die Partie von Daniela Runkel und Gina Lankes. Beide schenkten sich in langen Ballwechseln nichts, wobei Runkels Kampfeswillen den Ausschlag für den 6:4, 2:6 und 11:9-Erfolg gab.Den einzigen Punkt in den Einzeln musste Theresa Herrmann gegen Barbara Hartl hinnehmen. Die TGN-Akteurin brachte sich gegen eine laufstarke Gegnerin durch zu viele ungezwungene und eigene Fehler selbst um den Sieg, so dass Hartl mit 6:3 und 6:4 siegte. Den fünften und damit vorentscheidenden Zähler zum Sieg steuerte für Neunkirchen Anna-Lena Grau gegen Lena Pornitz bei (6:2 und 6:0).Die Geschichte in den Doppeln ist schnell erzählt: Polanska/Grau feierten gegen Hubeny/Pornitz einen ungefährdeten 6:3, 6:0-Erfolg, Kotrbova/Herrmann verloren nach dem 5:0 im ersten Durchgang etwas den Faden behielten aber dennoch gegen Roidl/Lankes mit 6:2, 4:6 und 10:4 die Oberhand. Marx/Runkel versuchten es gegen Berghammer/Hartl zwar, aber Marx zog sich beim Einspielen eine Muskelverletzung zu, so dass die TGN-Spielerinnen beim Stand von 2:6 und 0:1 aufgeben mussten, was aber nicht mehr ins Gewicht fiel.