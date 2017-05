Die Erfolgsserie der TG Neunkirchen hält an: Die Landesliga-Tennisdamen landeten den dritten Saisonsieg.

Bitter für Marx

Herren I verlieren

Neunkirchen. Gerade drei Spieltage sind in der Damen-Landesliga absolviert und schon haben die TGN-Frauen den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Truppe um Mannschaftsführerin Theresa Herrmann holte sich am Sonntag beim 7:2 gegen den TC Rot-Weiß Bayreuth den dritten Sieg in Folge und steht derzeit verlustpunktfrei vor dem SC Uttenreuth und dem TB/ASV Regenstauf (beide 4:0) an der Tabellenspitze.Gegen die Oberfränkinnen führte die TGN nach den Einzeln bereits mit 4:2. Die Nummer 1, Tereza Polanska, kam dabei erneut ohne einen Ballwechsel zu den ersten Punkten. Wie zuletzt gegen den TC am Postkeller trat ihre Kontrahentin Joyce Behnke nicht an. Diana Kotrbova hingegen musste sich nach hartem Kampf gegen die routinierte Heidi Ruppert mit 4:6, 7:6 und 6:10 geschlagen geben.Corinna Marx plagte sich hingegen mit Schulterproblemen herum, wollte aber dennoch gegen Caroline Scholich auflaufen. Nach dem 6:3 im ersten Durchgang verlor Marx im zweiten (5:7) den Faden und spielte ungewohnt unsicher. Bitter für die Neunkirchenerin dann das 15:17 im Match-Tiebreak. Herrmann hingegen kam gut ins Spiel und ging 6:1 in Führung. Dann schlichen sich Unsicherheiten ein und sie musste mit 4:6 gegen Katrin Altenhofer den zweiten Satz abgeben. Im Match-Tiebreak knüpfte Herrmann dann an die Leistung des ersten Durchgangs an und schaukelte mit 10:4 das Match nach Hause. Eine gelungene Landesliga-Premiere feierte Kathrin Schnupfhagn gegen Celine Leitloff. Das TGN-Eigengewächs hatte trotz einiger leichter Fehler die Partie zu jeder Zeit im Griff und siegte mit 6:3 und 7:6. Anna-Lena Grau an Position 6 trat hochkonzentriert auf und agierte gegen Laura Fiedler enorm druckvoll. Der Lohn dafür: ein 6:4 und 6:3 und somit das wichtige 4:2 nach den Einzeln.Für die Entscheidung sorgte schließlich das TGN-Doppel Polanska/Kotrbova mit ihrem flotten 6:1 und 6:3 gegen Ruppert/Leitloff. Marx und Herrmann setzten sich gegen Scholich/Altenhofer mit 7:6 und 6:3 durch, ehe Schnupfhagn/Grau gegen Celine Gradwohl/Fiedler mit 6:4 und 6:4 die Oberhand behielten.Die Damen 30 warten in der Landesliga weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Am Samstag setzte es auf heimischer Anlage gegen den starken Post-SV Nürnberg ein klares 1:8. Dabei gewann lediglich Susanne Ahlert an Position 3 gegen die Spanierin Maria Jose Capella mit 7:6, 3:6 und 10:6 ihre Partie. Daniela Runkel, Susanne Kirchner, Petra Parbel, Sonja Wiesel und Nicole Müller unterlagen allesamt in zwei Sätzen, ebenso die Neunkirchener Doppel. Noch deutlicher fiel die Niederlage der Damen II in der Bezirksliga aus. Die junge TGN-Truppe hatte beim neuen Spitzenreiter 1. Regensburger Tennis-Klub beim 0:9 keine Chance.Ihren ersten Auftritt in der Bezirksliga setzten die Herren I am Sonntag mit dem 3:6 gegen den TC Amberg am Schanzl III in den Sand. Vier Einzelmatches wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Für Neunkirchen siegten dabei lediglich Philipp Wurzer (1:6, 6:3, 10:8 gegen Lukas Rösch) und Daniel Dusold (3:6, 7:5, 10:7 gegen Dietrich Urban) sowie das Doppel Adam Posejpal/Dusold (7:6, 3:6, 10:6 gegen Rösch/Dietrich). Jakub Rozlivek und Posejpal standen in den Spitzeneinzeln auf verlorenen Posten, während Marek Plasil und Christoph Tafelmeier sich jeweils erst im Match-Tiebreak ihren Gegnern beugen mussten.