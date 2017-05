Neunkirchen. Einen durchaus beachtlichen Auftritt legte das neu gegründete Damen II-Team der TG Neunkirchen am Samstag in der Bezirksliga beim TC Rot-Weiß Cham hin: Unterm Strich fehlte das letzte Quäntchen Glück und Erfahrung, denn die Chamerinnen siegten knapp mit 5:4. 3:3 hatte es nach den Einzeln gestanden, wobei für die TGN Luisa Genser (6:4, 6:2 gegen Carolin Beck), Valeria Schmidtke (6:0, 6:0 gegen Manuela Marr) und Johanna Kullmann (7:6, 7:6 gegen Eva-Marie Zellner) siegten. Theresa Hermann, Lena Alt und Luisa Spöth mussten zum Teil nach hartem Kampf und engem Verlauf ihre Matches abgeben. In den Doppeln punktete dann für Neunkirchen lediglich das Duo Genser/Kullmann (6:3, 7:5 gegen Marr/Zollner). Bitter dabei war die Match-Tiebreak-Niederlage von Herrmann/Schmidtke (6:2, 0:6, 3:10 gegen die Paarung Timea Tobisova/Pia Maria Heller).

Mit einer Niederlage sind auch die Damen 30 am Sonntag beim heimstarken TC Rot-Weiß Bayreuth in die neue Saison gestartet. Allerdings lieferte die Truppe um Mannschaftsführerin Sonja Wiesel beim 3:6 einen Auftritt ab, der für das Unternehmen "Mittelfeldplatz" hoffen lässt. In den Einzeln setzte sich für die TGN lediglich Jana Tomanova (6:4, 3:6, 10:6 gegen Heidi Ruppert) durch, alle anderen TGN-Damen hatten in zwei Sätzen das Nachsehen.Allerdings gingen dann zwei der drei Doppel an die Oberpfälzerinnen, es punkteten Tomanova/Silke Winkler (6:3, 6:0 gegen Kerstin Zimmermann/Konstanze Geim) und Meike Winller/Susanne Kirchner (6:2, 6:3 gegen Birgit Krause/Petra Brückner).