Neunkirchen. Die erste kleine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft ist der Tennis-Landesliga der Damen ist gefallen. Die Frauen der TG Neunkirchen unterlagen am Donnerstag dem Spitzenreiter SC Uttenreuth mit 0:9 und mussten die erste Saisonniederlage einstecken. Damit darf sich die Truppe um Mannschaftsführerin Theresa Herrmann, will sie im Kampf um den Titel im Rennen bleiben, keinen Ausrutscher mehr leisten und hoffen, dass Uttenreuth nach Pfingsten sein Match gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TB/ASV Regenstauf hoch verliert. Die Gastgeberinnen hielten vor allem an den drei Spitzenpositionen gegen den SC dagegen. Tereza Polanska und Gumbrecht lieferten sich eine hochklassige Partie. Der erste Satz ging mit 6:3 an die TGN-Spielerin, der zweite mit 7:5 an die Uttenreutherin. Im Match-Tiebreak setzte sich Gumbrecht 10:8 durch. Ebenso eng ging es zwischen Jana Tomanova und Novikova zu. Die ersten beiden Durchgänge endeten jeweils mit 6:1 für jede Spielerin. Den Match-Tiebreak gewann Novikova.

Diana Kotrbova hatte mit 4:6 und 5:7 das Nachsehen. Weitaus klarer dann die Ergebnisse für Uttenreuth an den weiteren Positionen. Die TGN-Spielerinnen Corinna Marx (2:6, 2:6 gegen Alexandra Maier), Theresa Herrmann (3:6, 0:6 gegen Caroline Andrea Gherega) und Kathrin Schnupfhagn (0:6, 3:6 gegen Julia Schrobenhauser) mussten die Überlegenheit neidlos anerkennen. Am Sonntag um 10 Uhr reisen die Frauen nun zum aktuell ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten TB/ASV Regenstauf.Die Damen 30 unterlagen in der Landesliga dem DRC Ingolstadt mit 3:6. Die Neunkirchenerinnen stehen aktuell mit 0:8 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und müssen am Samstag ab 13 Uhr beim TC Lerchenbühl Bayreuth (4:4 Zähler) unbedingt punkten. Susanne Kirchner (6:4, 2:0 Aufgabe von Eva-Maria Weiß), Nicole Müller, deren Kontrahentin erst gar nicht antrat, und das Doppel Sonja Weisel/Susanne Ahlert, sorgten für die Punkte. Aufatmen hingegen bei den Herren I in der Bezirksliga, die nach den zwei Heimniederlagen zum Saisonauftakt, endlich in die Erfolgsspur gefunden haben. Das Team setzte sich am Donnerstag beim TC Großberg mit 7:2 durch und kann gelassener ins Heimspiel am Sonntag um 10 Uhr gegen den Spitzenreiter ASV Burglengenfeld gehen.Bereits nach den Einzeln lagen die TGN-Herren mit 5:1 in Front. Jakub Rozlivek, Adam Posejpal, Philipp Wurzer, Marek Plasil und Manuel Marx punkteten für die TGN. Zudem gewannen die Doppel Rozlivek/Posejpal und Daniel Dusold/Marx.