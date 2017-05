"Geil" - dieses Wort ist bei der 9. Auflage des Triathlons rund ums Schätzlerbad häufig aus dem Mund der 552 Triathleten aus 9 Ländern zu hören. Junge Lokalmatadoren landen auf dem "Stockerl".

Kaderathleten vorne

Liga-Wettkämpfe

Wegen Bauarbeiten wurde die traditionelle Laufstrecke auf eine zuschauerfreundlichere 1,25-Kilometer-Runde um den großen Weiher und über die Terrasse der Gaststätte geleitet. Die Wechselzone wurde vom Parkplatz in das Schätzlerbad-Areal verlagert, da es sonst für die über 600 Radstellplätze eng geworden wäre.Hotspot war das 50-m-Becken, wo die Athleten ihre Bahnen abspulten, bevor es auf einen 10-Kilometer-Kurs über Altenstadt und Meerbodenreuth auf die Radstrecke ging. Um 9 Uhr fiel der Startschuss für die ersten Ligarennen. Auch aus Weiden waren Athleten am Start. Louis Bayerl von der DJK Weiden erreichte den 2. Platz bei den Schülern B und Konstantin Uhl vom ausrichtenden Team Oberpfalz landete bei den Schülern C auf dem 3. Platz.Höhepunkt waren die Wettbewerbe um die bayerischen Meisterschaften der Nachwuchsathleten. Aus Bayern, Ungarn und Tschechien waren die jungen Athleten nach Weiden gereist. Die vorderen Ränge belegten erwartungsgemäß die Nationalkaderathleten aus Tschechien und die Bayern-Kaderathleten. Danach ging es Schlag auf Schlag und die Athleten der Olympischen Distanz gingen auf die Strecke. Hier holte sich auf der Strecke von 1,5 km Schwimmen, 38 km Radfahren und 10 km Laufen der für die TSG Kleinostheim startende Mark Scheurig den Tagessieg in 1:54 Stunden - zwei Minuten vor Andreas Besold vom RSC Marktredwitz und Marc Braun vom Tristar Regensburg in 2:00 Stunden.Bei den Damen setzte sich Johanna Ahrens aus Nürnberg durch, die am Bundesstützpunkt in Neubrandenburg trainiert. Ihr folgten Andrea Becker-Pennrich vom Tri-Team Fürstenfeldbruck und Kerstin Hagerer vom CIS Amberg. Auch bei der Sprintdistanz war die Familie Ahrens erfolgreich. Die jüngere Schwester Charlotte Ahrens - Nationalkaderathletin und in Neubrandenburg trainierend - blieb auf der Strecke von 500 m Schwimmen, 10 km Radfahren und 5 km Laufen mit 58:45 Minuten unter der Stundenmarke.Ihr folgten mit 1:03 Stunden Astrid Zunner-Ferstl vom Tristar Regensburg und Sandra Janorschke vom Team Arndt Nürnberg in 1:05 Stunden. Bei den Herren setzte sich der Regensburger Maximilian Sperl durch. Der für den SC Ingolstadt startende amerikanische Elitesport-Student siegte in 52:11 Minuten vor Ralf Gärtner vom SSV Forchheim (55:59) und Leopold Grimm vom CIS Amberg (56:13).Nachmittags wurde der Schwimmspot auf den inzwischen temperierten Weiher verlegt. Hier kämpfte abschließend die Liga bei ihrem zweiten Einsatz des Tages im Mannschaftsformat um die ersten Punkte der Saison. Auch das ausrichtende Team Oberpfalz war in der Regionalliga mit am Start und verteidigte seinen 12. Platz vom Vormittag.Für das Aushängeschild der Mannschaft, Europacup-Starter Jan Majer, der verletzungsbedingt abgesagt hatte, sprang kurzfristig der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Richard Gottschalk, ein. In der Herren-Regionalliga siegte das Team Kiwami Tri-Team Grassau II und bei den Frauen lag Racing Aloha vorne. In der Bayernliga setzten sich die Herren von Tristar Regensburg durch und bei den Frauen das Team Arndt.___Weitere Informationen: