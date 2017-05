Der Triathlon im Schätzlerbad ist längst mehr als eine Randnotiz wert. Der Dental-Hartwich-Triathlon läutet nicht nur die Saison 2017 in der Oberpfalz ein, sondern ist auch die Auftaktveranstaltung für die Triathlon-Liga. Rund 600 Athleten werden am Samstag, 20. Mai, im Schätzlerbad erwartet. Ausrichter ist einmal mehr das Team Oberpfalz.

In Weiden werden die besten bayerischen Vereine der Bayernliga und der Regionalliga vertreten sein. Über 200 Athleten umfassen diese beiden Ligen in der Damen- und Herrenwertung. Es werde den Zuschauern ein atemberaubendes Wettkampfformat geboten, verspricht Organisator Pierre Jander.Vormittags um 9 Uhr fällt der Startschuss für die Bayernliga-Damen. Im Abstand von 15 Sekunden nehmen die Teilnehmerinnen den Wettkampf im 50-Meter-Becken auf. Danach geht es auf die 9,7 Kilometer lange Radstrecke (Schätzlerbad - Haidmühle - Meerbodenreuth und zurück). Anschließend laufen die Athleten noch zwei kleine Runden von 1,25 Kilometer. Die neue Strecke ist zuschauerfreundlich, da sie fast in allen Teilen vom Zielbereich aus eingesehen werden kann.Zum Abschluss der Ligen starten die Herren der Regionalliga - diese müssen mit mindestens fünf Starter besetzt sein. Mit dabei ist das gastgebende Team Oberpfalz mit Jürgen Leipold, Markus Legat, Jan Majer, Roland Ziegaus und Pierre Jander. Der Weidener Triathlonverein möchte sich in der höchsten Liga Bayerns im vorderen Drittel platzieren. Die Ligastarter müssen am Nachmittag um 15.30 Uhr nochmals als geschlossene Mannschaft an den Start.Bereits um 10.15 Uhr sind die Kleinsten an der Reihe. Die Sechs- bis Siebenjährigen schwimmen 50 Meter und laufen 200 Meter. Danach folgen vier weitere Jahrgänge mit 100m Schwimmen/2,5 km Mountainbike/400 m Laufen - diese Wettbewerbe sind auch für Kinder gedacht, welche das erste Mal an einem Triathlon teilnehmen möchten. Für die ambitionierteren Schüler und Jugendlichen stehen diverse Startgruppen zur Auswahl, welche zur bayerischen Meisterschaft zählen.Die Erwachsenen starten auf der olympischen Distanz (1,5/40/10) um 11.45 Uhr. Die Jedermanndistanz (500/20/5) folgt um 12.20 Uhr mit den Herren und um 13 Uhr mit den Damen. Anmeldungen sind bis Sonntag, 14. Mai, unter www.triathlon-weiden.de möglich