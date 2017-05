Der Dental-Hartwich-Triathlon hat eine prominente Teilnehmer-Marke geknackt. "Es haben sich bereits über 600 Starter angemeldet", berichtet Organisator Pierre Jander. Und das Ende der Fahnenstange für die Triathlon-Großveranstaltung am Samstag, 20. Mai, im Weidener Schätzlerbad ist noch nicht erreicht.

Denn Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis 11 Uhr möglich. Das Teilnehmerfeld, das steht fest, ist bunt gemischt. Jung und alt, Leistungs- und Breitensportler werden sich dem Wettkampf stellen. Im Blickpunkt stehen die Wettbewerbe der Bayern- und Regionalliga. Über 200 Athleten gehen hier an den Start. Beginn ist um 9 Uhr, die Jedermann-Distanzen stehen in der Mittagszeit auf dem Programm. Ausrichter ist das Team Oberpfalz. Wichtig: Die Radstrecke in Richtung Meerbodenreuth ist für Verkehrsteilnehmer gesperrt. Info unter www.triathlon-weiden.de. Bild: af