Die Kicker der SpVgg SV Weiden erfüllten ihren Part, dennoch ist der Klassenerhalt in der Bayernliga Nord noch nicht ganz perfekt. Mit 3:1 besiegten die Nordoberpfälzer am Samstag den SC Eltersdorf und sammelte damit die Saisonzähler 38,39 und 40. Diese Marke reicht aber noch nicht ganz, denn der SC Feucht hätte beim TSV Großbardorf verlieren müssen, tat er aber nicht. Die Mittelfranken spielten bei den "Galliern" 1:1 und kommen vor dem letzten Spieltag auf 37 Punkte. Somit besteht für die SpVgg SV am kommenden Samstag noch die Gefahr, auf Relegationsrang 15 zurückzufallen, den derzeit die Feuchter innehaben. Bei Punktgleichheit hätten die Feuchter den direkten Vergleich (5:2, 0:0) mit der SpVgg SV gewonnen.

Die Weidener stießen aber mit ihrem Sieg auf Platz 12 vor. Noch zittern müssen auch die DJK Don Bosco Bamberg (13./40) und die SpVgg Ansbach (14./39). Platz 14 würde zum Klassenerhalt reichen, da der Nord 14. auf jeden Fall besser ist als der Süd. 14.Die SpVgg Weiden, deren Tore am Samstag Benjamin Werner (2) und Thomas Schneider erzielten, muss im letzten Saisonspiel am kommenden Wochenende bei den Kickers Würzburg II antreten.