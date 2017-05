Der TSV Theuern steigt nach dem 4:2-Sieg gegen den SV Kulmain II in die Kreisklasse auf. Der SV erhält am Sonntag erneut eine Chance auf den Klassenerhalt in der Kreisklasse gegen den ASV Neustadt/WN. Dabei sah es anfangs gut aus für die Kulmainer. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits nach drei Minuten holte Theuerns Keeper Sebastian Schieder Christian Griener von den Beinen. Schiedsrichter Timmy Schlesinger deutete sofort auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Lukas Schmid sicher. Kulmain zeigte die reifere Spielanlage. Vor allem mit den schnellen Angriffen hatte der Vizemeister der A-Klasse Nord Probleme. Es war nicht verwunderlich, dass Tony Ruckriegel per Kopf auf 2:0 erhöhte. Dann schlug aber der Torjäger des TSV zu. Nach herrlicher Vorarbeit erzielte Jermaine Collier aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer.

Unmittelbar nach Wiederbeginn verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Kulmainer. Der verdiente Ausgleich durch Dardan Mujku fiel zwangsläufig. Die Schönl-Truppe baute ab. Der TSV übernahm die Initiative und entschied die Partie in den letzten Minuten der regulären Spielzeit zu seinen Gunsten. Das 3:2 durch Simon Heller fiel nach einem Eckball und als Kulmain seine Abwehr lockerte, lief Dennis Jäger nach einem langen Ball alleine auf den Keeper zu und vollendete überlegt.StatistikSV Kulmain II - TSV Theuern 2:4 ( 2:1 ) Tore: 1:0 (4./Foulelfmeter) Lukas Schmid, 2:0 (18.) Tony Ruckriegel, 2:1 (33.) Jermaine Collier, 2:2 (53.) Dardan Mujku, 2:3 (85.) Simon Heller, 2:4 (88.) Dennis Jäger - SR: Timmy Schlesinger (SV Altenstadt/Voh.) - Zuschauer: 300 beim FC Weiden-Ost