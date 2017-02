Die U17-Junioren suchen am Sonntag im schwäbischen Stadtbergen ihren bayerischen Futsal-Meister. Die SpVgg SV Weiden rechnet sich durchaus Chancen aus - zumindest aufs Halbfinale.

Gruppeneinteilung Gruppe A



SpVgg Unterhaching (Bundesliga) FC Augsburg (Bundesliga) FC Stern München (BOL) SpVgg Ansbach (Bayernliga) FT Schweinfurt (Kreisliga) SC Fürstenfeldbruck (Landesliga)



Gruppe B



TSV 1860 München (Bundesliga) FC Memmingen (Bayernliga) SpVgg SV Weiden (Landesliga) SpVgg GW Deggendorf (Bayernliga) SpVgg Bayern Hof (Bayernliga) ASV Neumarkt (Landesliga)

Auch wenn der Fokus eindeutig auf der Freiluft-Saison in der Landesliga Nord liegt, haben sich Trainer Markus König und seine Schützlinge vorgenommen, die bayerische Futsal-Meisterschaft zu genießen. "Die Truppe war jetzt drei Tage im Trainingslager in Sokolov, hat eigentlich nicht mehr in der Halle trainiert. Dennoch haben wir technisch versierte Jungs, die Spaß am Hallenkick haben", blickt NLZ-Koordinator Rainer Fachtan auf den Höhepunkt voraus. Der Weidener Nachwuchs habe zwar die schwierigere der beiden Gruppen erwischt, dennoch traut Fachtan seinen Jungs durchaus eine Überraschung zu."1860 ist fürs Halbfinale eigentlich gesetzt. Dahinter ist das Rennen um Platz zwei offen. Sollten wir unter die besten vier Teams kommen, wäre das sensationell." Aber auch mit Rang drei oder vier in der Gruppe könnte Fachtan durchaus leben. Die Konkurrenten seien aus dem Liga-Alltag bekannt, deswegen rechnet Fachtan mit "einer ganz engen Kiste" im Kampf um den Halbfinal-Einzug.Um den Teamgeist auch für die Restserie in der Landesliga zu stärken, reist der komplette Kader mit zum Endturnier. "Jeder soll dabei sein, auch wenn natürlich nicht jeder Akteur zum Einsatz kommen kann." Das Auftaktspiel am Sonntag bestreiten der FT Schweinfurt und die SpVgg Unterhaching um 10 Uhr. Das Finale ist für 18.45 Uhr terminiert.