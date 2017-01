Die Handballerinnen des HC Weiden haben einen Überraschungssieg gelandet. Im Derby gegen den BOL-Tabellenzweiten HG SGS/TV Amberg gelang ein hart umkämpfter 26:25 (12:13)-Erfolg.

Es war ein spannendes Derby von der ersten bis zur letzten Sekunde. Von Beginn an verlief die Partie ausgeglichen. Amberg ging mit 1:0 in Führung und konnte sich sogar in der 10. Minute mit einem Drei-Tore-Vorsprung absetzen (3:6). Die Taktik, die Ambergerin Nina Hagerer mit genauer Deckung aus dem Spiel zu nehmen, erwies sich als richtig. Die Gäste wussten nicht so recht, was sie tun sollten. Die Heimmannschaft arbeitete konzentriert in der Abwehr und im Angriff. Immer wieder war es Torfrau Babsi List, die mit hervorragenden Paraden in den wichtigen Szenen ihren Kasten sauber hielt. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Zur Pause führte Amberg mit 13:12.In der Kabine fanden Thomas Eichinger und Matthias Werner, Trainerduo der Herren, die passenden Worte und motivierten die Max-Reger-Städterinnen. "Auch wenn wir mal mit drei oder vier Toren hinten liegen sollten, ist das kein Beinbruch", sagte Eichinger. "Mit uns rechnet heute niemand."Mit frischer Energie ging es zurück aufs Parkett. Im Gegensatz zu den Spielen zuletzt verloren die HC-Damen nicht den Faden und auch die Ballverluste hielten sich in Grenzen. In der 49. Minute ging Weiden erstmals in Führung (21:20). Danach wechselte der Vorteil hin und her. In der Schlusssekunde war es Nina Rittner, die den letzten Freiwurf verwandelte. Sofort danach ertönte die Schlusssirene."Wir waren alle völlig aus dem Häuschen. Unsere Mädels haben gezeigt, was man mit Teamgeist und Siegeswillen alles erreichen kann. So muss es jetzt weiter gehen", freute sich Jannis Prelle nach dem Spiel.Es trafen für Weiden: Hanauer 1, T. Rittner 8, N. Rittner. 4, Götz 1, Häuber 1, Häring 2, Schlosser 9/3.