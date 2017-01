Immer wieder Abenddienste, dazu regelmäßig Sonntagsarbeit, und obendrauf stets den Andruck der nächsten Ausgabe im Hinterkopf - ein Sportredakteur benötigt Stressresistenz. Und dazu jede Menge Kondition und Stehvermögen. Solche Eigenschaften hat Wilhelm Dötsch Monat für Monat, Jahr für Jahr unter Beweis gestellt. Und zwar so hinlänglich, dass er ab dem 1. Februar 2017 wohlverdient seinen Ruhestand genießen darf.

Wie viele tausend Fußballberichte "Willi" seit seinem Eintritt in die NT-Sportredaktion vor gut 35 Jahren redigiert hat, ist nicht dokumentiert. Dies gilt auch für die Berichte, Reportagen und Porträts, die er unter seinem Zeichen "dö" selbst geschrieben hat. In diesen Texten spiegelte sich immer der bodenständige Oberpfälzer wider. Einer, der den Ball flach hielt, nie durchschnittliche Leistungen - egal in welcher Sportart - in den Himmel hob. Die Überhöhung des Sports und seiner Protagonisten, sie war und ist ihm zuwider.Dass der Grafenwöhrer überhaupt den Weg in den Sportjournalismus fand, war ein Stück weit Zufall. Geschäftsführende Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl erinnerte bei der Verabschiedung daran, dass Wilhelm Dötsch Anfang der siebziger Jahre zunächst eine Ausbildung zum Verlagskaufmann absolvierte. Es folgten danach acht lange Jahre beim Bundesgrenzschutz.Der Kontakt zum "Neuen Tag" ging jedoch nie verloren. Als "Quereinsteiger" wagte Dötsch im April 1981 den Sprung in die Sportredaktion. Ein Berufsfeld, das ihn reizte und faszinierte - mindestens in gleichem Maße wie seine private Leidenschaft, die Bergwelt Südtirols. Um deren Geheimnisse bei Ausflügen und Wanderungen zu erkunden, hat "Willi" nun genügend Zeit. Und vor allem Muße.