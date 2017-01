Weiden/Regenstauf. Die Volleyballjugend U18 suchte ihre neuen Oberpfalzmeister in Regenstauf und Weiden.

Bei den Mädchen trug sich erwartungsgemäß der VC Schwandorf mit Trainer Gerd Spies in die Siegerliste ein. Souverän und ohne Satzverlust gewann die Mannschaft aus der Kreisstadt das Turnier. Das Finale gegen den SV Hahnbach endete 25:15 und 25:13. Platz drei ging an die ehrgeizige Truppe der SpVgg Hainsacker mit einem 2:1-Erfolg über TB/ASV Regenstauf. Auf Platz fünf landete der TuS Schnaittenbach vor dem TSV Abensberg. Schwandorf und Hahnbach vertreten die Oberpfälzer Farben bei den nordbayerischen Meisterschaften am 4./5. Februar.Bei den Jungen stand nach zehn Begegnungen in Weiden der Nachwuchs des TB/ASV Regenstauf als neuer Bezirksmeister fest. Bereits die erste Partie gegen den VC Schwandorf war vorentscheidend, denn nach dem 0:2 gegen Regenstauf gewann der VC-Nachwuchs seine folgenden Matches gegen TV Furth im Wald, VC Kallmünz-Burglengenfeld und TB Weiden. Schwandorf darf nun zusammen mit Regenstauf bei der "Nordbayerischen" Anfang Februar antreten. Die weitere Reihenfolge: 3. VC Kallmünz-Burglengenfeld, 4. TB Weiden, 5. TV Furth im Wald.