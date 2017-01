Die Volleyball-Damen der SG Weiden/Vohenstrauß treten am Samstag (19 Uhr) im dritten Spiel der Bayernliga-Rückrunde beim TSV Feucht an. Nachdem die Oberpfälzerinnen in den vergangenen Spielen keine Punkte einfahren konnten, erhofft sich die Mannschaft gegen den Tabellenletzten wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel gegen die Mittelfranken entschied die SG klar für sich.

In den vergangenen Trainingseinheiten arbeitete das Team vor allem daran, die Annahme zu stabilisieren und die Blockarbeit zu optimieren. Erste Erfolge zeigten sich schon im letzten Spiel gegen Marktredwitz. Der Tabellenzweite war jedoch letztendlich doch eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Die SG darf auch die Gegner des TSV Feucht nicht unterschätzen und Ziel für Samstag muss sein, mit voller Motivation in das Spiel zu gehen und als Mannschaft zusammenzuhalten. Obwohl die Oberpfälzerinnen weiterhin trainerlos zu ihren Spieltagen fahren, ist die Stimmung in der Mannschaft gut und die Routiniers Sandra Diller und Monia Slama geben der Mannschaft die nötige Unterstützung und übernehmen Coaching sowie Training.Die SG steht aktuell mit 12 Punkten und zwei Punkten Rückstand zum TV Mömlingen auf dem siebten Platz in der Tabelle der Bayernliga Nord. Nun will die Mannschaft gegen Ende der Saison ihren Platz in der Tabellenmitte sichern. Voraussichtlich kann am Samstag auf den kompletten Kader zurückgegriffen werden.