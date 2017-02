Die Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß haben den ersten Matchball zum vorzeitigen Klassenerhalt ins Netz gesetzt. Bei zwei Heimspielen fuhr der Bayernliga-Aufsteiger nur einen Punkt ein.

Ersten Satz gewonnen

Weiden/Vohenstrauß. Gegen das Spitzenteam TV Katzwang-Schwabach unterlag die Spielgemeinschaft am Samstag mit 1:3 (25:23, 16:25, 17:25, 18:25), und dies unglücklich nach einer 1:0-Satzführung. Einen Tag später setzte es eine bittere 2:3-Niederlage (24:26, 25:23, 22:25, 25:18, 9:15) gegen den TV Mömlingen, einen direkten Konkurrenten um den Ligaverbleib. Trotz der mageren Punktausbeute behaupteten die Nordoberpfälzerinnen den 6. Platz in der Bayernliga Nord.Gegen Katzwang-Schwabach wartete Weiden/Vohenstrauß im ersten Satz mit druckvollen Aufschlägen und variablen Angriffsschlägen auf. Der verdiente Lohn: Mit 25:23 entschied die Heimmannschaft den Durchgang für sich. Im weiteren Spielverlauf jedoch übte der Gast immer mehr Druck aus. Die SG versäumte es ein ums andere Mal, vor allem über die Position vier ihre Punkte zu machen. Somit ging das Spiel mit 3:1 an Katzwang-Schwabach.Gegen Mömlingen, das ebenfalls noch ein Kandidat für den Relegationsplatz acht ist, verlor man wie bereits im Hinspiel. Zumindest konnte Weiden/Vohenstrauß durch das knappe 2:3 einen Punkt einfahren. Im ersten Satz gingen die Mömlinger Damen schnell mit 4:1 in Führung und hielten diesen Vorsprung bis zur Satzmitte. Dann holte die SG auf und glich aus. Beim Stand von 24:24 hatten die Gäste das bessere Händchen und entschieden den Satz für sich. Im zweiten Satz hatte Mömlingen dank einer starken Aufschlagserie den Vorteil für sich (19:17). Kampfgeist und eine gute Blockarbeit verhalfen der Heimmannschaft aber zum Ausgleich und anschließend zum knappen Satzgewinn.Ähnlich wie der Auftaktsatz verlief der dritte Durchgang. Die Gastgeberinnen liefen erneut einem Rückstand hinterher und konnten diesen nicht mehr aufholen. Eine Aufschlagserie von Ellen Heimburger führte dazu, dass Weiden/Vohenstrauß im vierten Satz mit 16:10 in Führung ging. Exakte Angriffe und eine gute Abwehrarbeit waren die Garanten für den 25:18-Satzgewinn. Im Entscheidungssatz war der Gegner hellwach und erarbeitete sich schnell einen Vorsprung von vier Punkten. Mit 9:15 gingen der entscheidende Satz und zwei Punkte an die Gäste. Der Vorsprung zum Relegationsplatz beträgt für die weiterhin sechstplatzierte SG nun fünf Punkte. Nach einer dreiwöchigen Spielpause stehen im März die letzten und entscheidenden Spiele gegen Veitsbronn und Tabellenführer Hahnbach an.Für die SG spielten: Lena Bauer, Sophie Breinbauer, Corinna Dengl, Sandra Diller, Ellen Heimburger, Denitsa Peeva, Ines Penner, Julia Pfaffenzeller, Monia und Sarah Slama, Anna Troglauer, Anna Wutzlhofer.