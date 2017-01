Weiden/Vohenstrauß. Nach der deutlichen 0:3-Heimniederlage am letzten Wochenende gegen den TSV Eibelstadt möchten die Bayernliga-Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß ihre ersten Punkte in der Rückrunde einfahren. Dies wird allerdings kein leichtes Unterfangen, denn es gastiert der Tabellenzweite VGF Marktredwitz. Spielbeginn ist am Samstag um 19 Uhr in der Dreifachturnhalle in Vohenstrauß.

Bereits zu Beginn der Bayernligasaison sind die beiden Mannschaften aufeinandergetroffen, damals mit dem besseren Ende für die Oberfranken. Sie gewannen das Hinspiel klar mit 3:0, weil sie sowohl im Angriff als auch in der Abwehr und in der Blockarbeit dominierten. Dafür möchte sich die Spielgemeinschaft nun revanchieren und trotz der Außenseiterposition ein gutes Spiel und vielleicht sogar eine Überraschung liefern.Nach der Trennung von Trainer Hans-Jürgen Rutke gilt es für die Nordoberpfälzerinnen, an einem Strang zu ziehen. Sie haben diese Woche unter der Leitung von Monia Slama insbesondere am Block und Abwehrverhalten gearbeitet. Alle Positionen sollten mindestens doppelt besetzt sein: Im Mittelblock Julia Pfaffenzeller, Monia Slama und Denitsa Peeva, als Außenangreifer Anna Troglauer und Sarah Slama, in der Diagonalen Ines Penner, Sophie Breinbauer und Lena Bauer, als Libero Sandra Diller und Corinna Dengl sowie in der Zuspielposition Ellen Heimburger und Anna Wutzlhofer.