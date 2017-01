Die Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß müssen die Punkte zum Klassenerhalt gegen andere Gegner holen. Der TSV Eibelstadt erweist sich als eine Nummer zu groß.

Vohenstrauß/Weiden. Beim 0:3 (16:25, 12:25, 18:25) gegen den Tabellendritten musste der Aufsteiger in manchen Phasen Lehrgeld bezahlen. Im Spiel eins nach dem vorzeitigen Abschied von Trainer Hannes Rutke war dem Team der Wille nicht abzusprechen, doch der routinierte Gegner war nur selten in Verlegenheit zu bringen. Für die SG Weiden/Vohenstrauß war es die erste Saisonniederlage in heimischer Halle.Ohne die verletzte Zuspielerin Anna Wutzlhofer, die von der seit längerem pausierenden Kathrin Plakhotnik ersetzt wurde, verlief der Beginn des ersten Satzes zunächst ausgeglichen. Beim Spielstand von 10:13 nahm Eibelstadt jedoch Fahrt auf. Der Gastgeber geriet durch die harten Aufschläge der Gäste enorm unter Druck. Die schwächelnde Annahme wurde der SG zum Verhängnis, da kein Spielaufbau möglich war. Der Satz ging mit 16:25 an die gegnerische Mannschaft.Im zweiten Satz spielten die körperlich überlegenen Unterfranken ihr Können aus, punkteten durch starke Aufschläge und leisteten gute Blockarbeit. Durch die Einwechslung junger Spielerinnen, wie Sophie Breinbauer, versuchte Spielertrainerin Sandra Diller den Spielfluss des Kontrahenten zu unterbrechen. Allerdings setzten die Gäste den Bayernliga-Neuling durch effektive Außen- und Schnellangriffe über die Mitte stark unter Druck und dominierten diese Phase des Spiels.Der Gastgeber wollte sich jedoch nicht kampflos ergeben und versuchte in Durchgang drei noch einmal ins Spiel zurückzufinden. Dies gelang zunächst nicht und man geriet erneut mit 3:7 in Rückstand. Nach einer Auszeit seitens der SG kam der notwendige Kampfgeist zurück und man startete eine Aufholjagd, mit der man den Gegner beim Spielstand von 9:11 zu einer Auszeit zwang. Danach verpassten es die Nordoberpfälzerinnen, trotz starker Aktionen und einer guten Abwehrarbeit viele Punkte für sich zu entscheiden. Hier kam zusätzlich die ein oder andere vermeintliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters hinzu. Somit riss der Faden beim Spielstand von 14:18 und man musste sich mit 18:25 geschlagen geben.Während Eibelstadt weiter punktgleich mit dem Zweitplatzierten VGF Marktredwitz auf dem dritten Tabellenplatz liegt, belegt Weiden/Vohenstrauß den sechsten Rang. Die SG muss sich am kommenden Samstag auf ein weiteres schwieriges Heimspiel gegen Marktredwitz einstellen.