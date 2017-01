Im Hinspiel setzte es für die SG Weiden/Vohenstrauß in Marktredwitz eine 0:3-Niederlage. Zu Hause wollten es die Volleyballerinnen besser machen. Aber weit gefehlt.

Weiden/Vohenstrauß. Am Samstag hatte die SG Weiden/Vohenstrauß den Bayernliga-Zweiten aus Marktredwitz in der Vohenstraußer Dreifachturnhalle zu Gast. Die Oberfränkinnen gewannen die Partie der Hinrunde in Marktredwitz überlegen mit 3:0. Die Heimmannschaft wollte unter keinen Umständen wieder so unter die Räder kommen und hatte sich einiges vorgenommen.Das Training unter Monia Slama zeigte erste positive Veränderungen. Auch Spiel- und Einsatzfreude waren wieder bemerkbar. Als Coach fungierte Libera Sandi Diller, was als Mitspielerin sicherlich schwierig ist. Aber sie meisterte es gut.Die drei Sätze gingen zwar mit 25:21, 25:17 und 25:21 an den Gegner, aber die Punkte waren stets hart umkämpft. Letztlich scheiterte die SG an der überragenden Außenangreiferin der VGF Marktredwitz, Michaela Volakova, die von ihrer Zuspielerin permanent angespielt wurde und die sich keine Fehler leistete. Dem Block auf den Positionen zwei und drei gelang es im gesamtem Match nicht, diese Bälle abzuwehren.Im ersten Satz hielt die SG lange Zeit mit, unter anderem durch eine Aufschlagsserie von Diagonalspielerin Ines Penner. Zum Ende des Satzes ließ die Durchschlagskraft des Angriffs über die Position nach. Auch die Einwechslung der Jugendspielerin Denitsa Peeva brachte nur kurz Erfolg. Im darauffolgenden Satz das gleiche Bild: Die Big-Points machte stets der gegnerische Außenangriff. Sophie Breinbauer kam zum Einsatz als Vierer-Angreiferin. Aber auch sie konnte den Satzverlust nicht verhindern.Im letzten Abschnitt blieb es spannend. Über 13:13 hieß es 20:20. Aber der SG fehlte das Quäntchen Glück und die Konstanz. Die Schnellangriffe von Monia Slama und Julia Pfaffenzeller waren spektakulär, aber zu selten. Anna Troglauer und Lena Bauer fehlte manchmal die Härte in ihren Angriffsschlägen, sie zeigten aber wie die Zuspielerin Ellen Heimburger einen guten Einsatz. Sarah Slama fehlte wegen Krankheit und Anna Wutzlhofer war verletzungsbedingt angeschlagen. Es gilt nun in Feucht und in Unterdürrbach die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu holen.Für die SG spielten: Bauer, Breinbauer, Dengl, Diller, Heimburger, Peeva, Penner, Pfaffenzeller, Plakhotnik, Slama, Troglauer und Wutzlhofer